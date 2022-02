Christian Choy y Giannina Rocha -creadores de Viajar de a 2- siempre fueron fieles amantes de los viajes. Siempre que podían, se escapaban a conocer nuevos destinos locales e internacionales. Sin embargo, hace algunos años el tiempo les empezó a quedar corto. Es así que se animaron a tomar una de las decisiones más complicadas pero a la vez gratificante de sus vidas: dejar el trabajo de oficina y dedicarse por completo a conocer el mundo.

Desde que llegaron a recorrer 50 países en los cinco continentes Choy y Rocha empezaron a perder la cuenta de los destinos que han visitado juntos. Juntos han aprendido de diversas culturas, filosofías y costumbres de famosos países, con experiencias que aún atesoran entre sus recuerdos más románticos.

Pese a que el país entró en cuarenta a inicios del 2020, “Viajar de a 2″ nunca quedó sin contenido, ya que la pareja aún contaba con fotos, historias y experiencias de los países que habían recorrido y todavía no habían compartido con sus fieles seguidores. Además, luego de que la pandemia por COVID-19 golpeara fuertemente al sector turismo en el país, Christian y Giannina decidieron volver a sus ojos a lo local y ponerse como meta visibilizar los maravillosos destinos del Perú.

Sin duda, han sido años de mucha planificación y organización para que el proyecto de la pareja diera frutos, camino que ambos rescatan que “no cambiarían por nada”. La pareja -de casi ocho años de casados- cuenta en exclusiva para El Comercio su historia de amor y emprendimiento, además de cuáles siempre serán sus destinos favoritos.

Con todo el tema de la pandemia, ¿Qué tan difícil fue reinsertarse a la actividad con los viajes?

Christian: Terminamos un ciclo de viajar interrumpidamente justamente en febrero del 2020 al inicio de pandemia. Recuerdo que justo íbamos a salir un 15 de febrero y luego todo cambio. Viajar era imposible. Yo tuve que retornar a mi trabajo como dependiente. Hoy, ya hemos vuelto poco a poco a los viajes, pensando en potenciar más los destinos dentro del Perú, viajes en auto y escapadas pet-friendly, en las que podamos llevar a nuestra mascota.

Giannina: Yo creo que de cierta forma nunca lo dejamos, ya que lo único que cambió es que no había contenido nuevo durante todo el tiempo de cuarentena porque no se podía salir de casa, pero justo nosotros acabábamos de llegar de viaje, así teníamos contenido acumulado. Empezamos a compartir tips, fotos e inspiraciones de nuestros viajes recientes. Con el paso de los meses decidimos enfocarnos en apoyar al turismo interno, que ha sufrido bastante, llegando a ese público que se moría por viajar de nuevo pero también necesitaba saber cómo hacerlo de manera segura.

¿Cuál ha sido su viaje más reciente?

C y G: Los más recientes han sido a Pozuzo, Oxapampa y Cusco. En el norte, nos hemos ido a las playas de Chincha y a Wakama. Ahora también estamos tratando de priorizar lo pet friendly, ya que el año pasado adoptamos un perrito y nuestros seguidores también se interesaron en ello. Ahora todo viaje es distinto junto a él, porque no puedes ir a destinos arqueológicos como Machu Picchu, por ejemplo. Sin embargo los viajes son aún más especiales y existen lugares amigables con las mascotas como el Valle Sagrado.

Viajar es una pasión que los une como pareja. ¿Cómo ha fortalecido a su relación?

C: Sin duda es algo que nos une desde que nos conocimos. Recuerdo que cuando recién comenzamos a salir, a un mes de oficializar, le propuse visitar una agencia de viaje para ver ‘qué hay’. Compramos un viaje dentro de cinco meses a Puno para conocer el Lago Titicaca y fue increíble.

Diría que fue nuestra primera apuesta formal, y como cada uno vivía en su casa, con sus padres, encontramos en los viajes una obsesión. Era una manera de estar más juntos, así que comenzamos a planificar escapes de fin de semana y viajes más largos también. En esos años, cada fin de semana tomábamos un tour a Cajamarca, sábado y domingo, y regresábamos el lunes para el trabajo. Nuestra primera etapa de enamorados era full viajes al interior, ya que no nos podíamos permitir hacer un viaje más largo porque no había mucho tiempo.

¿Qué creen que es lo más bonito de viajar en pareja?

C: Esta el hecho de impresionarse con cosas al mismo tiempo, por ejemplo, ver juntos paisajes y asombrarse. El sentimiento de que ambos estamos viviendo algo que nos apasiona genera una sensación increíble. Compartir nuevas experiencias con tu pareja es algo que valoramos bastante.

G: Los recuerdos son lo más importante. Nuestro primer motivo para viajar fue que no podíamos estar 24/7 juntos, y ahora es increíble ver que ese sueño se logró convertir en alrededor de 3 años viajando por tiempo completo.

La chispa fue luego de casarnos, porque, aunque estábamos contentos de estar juntos y crear nuestro hogar, se nos hizo corto solo vernos en las noches que llegábamos cansados. Prácticamente era llegar, comer y dormir, y tener solo los fines de semana para compartir. ¿Así fue que dijimos, por qué no combinar dos cosas que nos gustan?: estar juntos y conocer nuevos lugares.

¿La pedida de mano a Gianni fue en algún destino especial?

C: La pedida fue en San Salvador y fue efecto sorpresa como debe de ser. Fue cerca de nuestro aniversario de novios, teníamos dos años y medio. Desde Lima fui haciendo contactos anticipados para que me ayuden con la logística de la pedida de mano.

G: Por nuestro matrimonio fuimos a San Salvador, Cancún y Nueva York. La pedida fue en el primer destino. Si un día tenemos un hijo hombre se llamara Salvador. Este año cumplimos 8 años en octubre y celebran todos los años.





¿Han tenido diferencias en cuanto a elección de destinos?

G: Tratamos de planificar para que los dos hagamos actividades que nos gustan, y que si hay algo que no le interesa al otro haya tiempo para que no nos quedemos con las ganas de hacer algo por más que al otro no le gusta. Él es más avezado con el tema de actividades submarinas, mientras que yo le tengo mucho respeto al mar y no me animo tanto, entonces me quedo en la playa tomando sol, por ejemplo.

¿Creen que el viajar juntos les cambió el modo de ver la vida?

C : A mi me enseñó que la vida es un conjunto de momentos y lo que adquieres en términos materiales envejece, se pierde o muere, digámoslo así. Me hizo pensar en organizarse más para vivir más momentos enriquecedores como viajar. Por ejemplo, si me tengo que comprar un auto o algo material, el peso de la experiencia siempre va a valer más. Eso nos ayudó a priorizar los viajes, porque le damos valor único .

¿Qué destinos recomiendan visitar en pareja, al menos una vez en la vida?

NACIONALES:

Glamping en Paracas, es un glamuroso campamento que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles.

es un glamuroso campamento que combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de los mejores hoteles. Valle Sagrado , porque estás entre las montañas y el lugar es tranquilo, no hay tanto movimiento turístico como el que hay en el centro de Cusco. Tienes al costado el Río Vilcanota y si les provoca pueden visitar Machu Picchu, ya que está cerca a las estaciones de tren. De hecho, ha sido la locación perfecta para nuestro aniversario, hemos estado un par de veces ahí en nuestro aniversario de casados.

, porque estás entre las montañas y el lugar es tranquilo, no hay tanto movimiento turístico como el que hay en el centro de Cusco. Tienes al costado el Río Vilcanota y si les provoca pueden visitar Machu Picchu, ya que está cerca a las estaciones de tren. De hecho, ha sido la locación perfecta para nuestro aniversario, hemos estado un par de veces ahí en nuestro aniversario de casados. Canoas de Punta Sal, las playas son enormes entonces puedes estar en tranquilidad disfrutando del mar.

INTERNACIONALES:

Italia me parece uno de los destinos más lindos para viajar en pareja, porque puedes salir a comer a diversos lugares románticos, caminar por las plazas de día con la música a tu alrededor. De por sí el ambiente es romántico.

me parece uno de los destinos más lindos para viajar en pareja, porque puedes salir a comer a diversos lugares románticos, caminar por las plazas de día con la música a tu alrededor. De por sí el ambiente es romántico. Florencia viendo el atardecer la plaza San Miguel.

viendo el atardecer la plaza San Miguel. Sicilia, ahí hay mucha cultura, y también puedes encontrar increíbles lugares como playas y volcanes.

¿Qué plan tienen para San Valentín?

Ese día la vamos a pasar en casa, pero ya lo celebraremos por adelantado. Nuestra celebración fue una semana antes y también tenemos un plan para después de San Valentin en Huarmey.