A pocos días de iniciarse el feriado largo por Semana Santa, miles de peruanos empiezan a armar maletas para salir de viaje, pero otros optan por permanecer en la ciudad y disfrutar de distintas actividades en compañía de familiares y amigos. Monumental Callao presenta algunas propuestas artística y culturales que puedes visitar.

Si eres aficionado al arte y quieres deleitarte de un día lleno de color en compañía de la familia o con amigos, a continuación, te compartimos un circuito cultural que te cautivará de inicio a fin:

Una Imagen sin Palabras. La escuela de educación superior Toulouse Lautrec y la Embajada de Israel en Perú presentan esta exhibición creativa, compuesta por 20 piezas y 2 videojuegos desarrollados por estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y Diseño de Videojuegos y Entretenimiento Digital, que busca generar conciencia sobre la violencia contra la mujer. Esta actividad es gratuita y estará abierta al público hasta el 17 de abril en el Estudio Constitución del tercer piso de Callao Monumental. Los horarios son de lunes a domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

In the land. Fugaz Arte de Convivir presenta “In the land” del artista italiano Giacomo Rizzo como parte de su programa de residencia internacional en Monumental Callao. La poética del artista se configura como una búsqueda continua de la estética y el lenguaje a través del contacto directo con la naturaleza y su territorio, que se convierte para el artista en un lugar del alma. Dirección: Casa Fugaz Jirón Constitución 250, espacio 100, Callao.

Metamorfosis. El proyecto de pintura y escultura de Peter Lara, consiste en pinturas y esculturas donde interpreta y crea diversos personajes tanto de la tradición popular, así como personajes de la consciencia colectiva a los cuales trae a la mente a modo de catexia. Dirección: Casa Fugaz Jirón Constitución 250, espacio 105, Callao.

Jardines Lúdicos. Un conjunto de piezas de Daniela Marín que nacen de su necesidad de estampar de manera espontánea una colección de escenarios ficticios y excéntricos, donde la artista reflexiona y juega alrededor de las sensaciones guardadas en su subconsciente y se atreve a imaginar aventuras en hiper-color. Dirección: Casa Fugaz Jirón Constitución 250, espacio 105, Callao.

Retratos del subsuelo. Es una serie de postales de Lima desde una mirada suburbana e introspectiva. Hay una poética de material y un vínculo con los residuos urbanos que construyen un imaginario entre lo real e irreal. Es una metáfora sobre el rostro oculto de la ciudad que solo se devela a quien la transita. Dirección: Casa Fugaz Jirón Constitución 250, espacio 103, Callao.

(Difusión)