Nueva York ha sido uno de los lugares protagonistas en diversas series y películas famosas de Estados Unidos. Es por ello, que fue la locación perfecta para las grabaciones de Sex and the City y su secuela And Just Like That, serie recientemente estrenada por HBO, donde las amigas inseparables Carrie, Charlotte y Miranda viven diversas sucesos.

Asimismo, si estás planeando un viaje a la Gran Manzana y eres fan de la serie And Just Like That, en esta nota conocerás los 5 atractivos que amarás tanto como la protagonista Carrie Bradshaw y sus fieles amigas.

Cafeteria Chalait

En la cafetería llamada Chalait, la cual está ubicada en la calle 461 Amsterdam, Carrie Bradshaw se encuentra con la expareja de su difunto esposo Mister Big, Natasha. Tras varias dudas luego de la muerte de su amado, Carrie tuvo una conversación amical con ella donde ambas liman las asperezas. En la serie de HBO cambiaron el nombre original de la cafetería y la llamaron Matcha Cafe.

El Museo Whitney

Otro de los lugares atractivos de Nueva York y que aparece en la serie And Just Like That es el Museo Whitney. En la serie, las tres inseparables amigas Carrie, Charlotte y Miranda se encontraron en un restaurante llamado Clee para almorzar. El lugar no existe con dicho nombre, ya que el verdadero es Stufio Cafe. Este lugar se encuentra dentro del Whitney y está disponible para todo el mundo, tengas entradas para el museo o no.

Starbucks de Soho

El famoso Starbucks aparece en el capítulo tres de And Just Like That. En dicho episodio, Carrie intenta buscar respuestas luego de la muerte de su esposo y decide hacerle una serie de preguntas a Natasha, quien tiene su oficina en las calles del Soho. En eso, sus amigas Charlotte y Samantha esperan en un Starbucks en dicha calle.

Luego de ver esa escena, el lugar es uno de los imperdibles para los seguidores del film, ya que pueden visitarlo cuando quieran y recordar dicha escena. La famosa cafetería se encuentra al enfrente de Balthazar, un famoso restaurante que apareció en Sex and the City con el nombre ficticio de Balzac.

Central Park y la fuente Bethesda

En uno de los primeros episodios, la famosa Carrie Bradshaw pasea por diversas calles de Nueva York para despejar la mente e intentar olvidarse de su reciente perdida. En el capitulo tres, la vemos correr junto a la fuente de Bethesda, ubicada en Central Park de Estados Unidos. Esta fuente suele ser muy fotografiada y es uno de los más visitados del lugar.

En uno de los episodios, Carrie se luce en el Central Park. Foto: Captura / Centralpark.com

