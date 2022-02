La famosa serie Sex and the City se estrenó hace 22 años y, en la actualidad, ha vuelto a dar de que hablar, tras el estreno de And Just Like That. No solo las cuatro mejores amigas Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha fueron las protagonistas, sino también el estilo de vida que llevaban: sus lujosas vestimentas, los míticos lugares que frecuentaban y, por supuesto, el famoso departamento de Carrie.

En la primera temporada, el departamento de Carrie salió en reiteradas ocasiones, pues era el lugar favorito del personaje para relajarse. En aquel lugar, Carrie escribía sus famosas columnas, compartía momentos con sus fieles amigas y tenía su lujoso closet, donde armaba sus más icónicos looks.

En la serie se dice que ella vivía en el ‘Upper East Side’ de Nueva York, pero ello no es así, ya que la casa está ubicada en el 66 de Perry Street, West Village. Se encuentra muy cerca a la pastelería Magnolia Bakery, donde Carrie y Miranda comían los mejores cupcakes de la ciudad. También, está a pocas cuadras de los museos Rubin y Whitney.

La fachada de su departamento luce como la típica vivienda neoyorquina, pero el lugar se encuentra en uno de los más caros de Nueva York, donde viven famosos como Nicole Kidman, Jennifer Anniston, Calvin Klein y Gisele Bundchen.

Respecto a la decoración, se caracteriza por es sencilla y ecléctica que junto a los tonos cálidos de las paredes, el suelo y los muebles de madera, los textiles bien elegidos, la iluminación y accesorios vintage lo hacen de lo más personal y acogedor.

En la serie se menciona que Carrie Bradshaw vivía en Upper East side, pero realmente la casa se encuentra ubicada en el 66 de Perry Street, West Village. Foto: Shutterstock

Los seguidores de la serie que visitan Nueva York, no dudan en darse un salto para ver el lugar y fotografiarse, ya que la casa se volvió muy famosa luego de salir en Sex and the City. Sin embargo, la gran acogida que tiene el 66 de Perry Street no fue muy bien recibida por los habitantes del lugar, pues según mencionan ello genera bulla y desorden.