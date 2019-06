La tradición de la décima en el Perú y su más reciente rescate

La sonora y sabrosa tradición de contar y cantar la vida en versos de ocho sílabas en nuestro país tiene una larga tradición que data desde el virreinato y que alcanza su máximo momento en la trascendental figura de Nicomedes Santa Cruz, cuya obra es la más difundida y celebrada, y con innegable razón, ya que no solo la cultivó con brilantez sino que además la estudió: en 1982 publicó 'La décima en el Perú', "un clásico en la materia, aún no superado por otro investigador", como señala Milagros Carazas, especialista en literatura afrolatinoamericana. En su libro “Estudios afroperuanos” (2011).

Sus clásicos 'La pelona', 'A cocachos aprendí' o 'Meme neguito' están marcados a fuego en la memoria de varias generaciones de peruanos desde el colegio. Pero sería injusto y poco provechoso para la tradición de la décima en nuestro país quedarnos solo en estas composiciones, varios otros cultores merecen el lugar que les corresponde y uno de ellos es Álvaro Morales Charún, cañetano de nacimiento y autor de canciones, coplas, cuentos y décimas.

Morales Charún nació en febrero de 1919 y dedicó casi la totalidad de su obra a ensalzar a su querida tierra, por lo que en el año 1994 fue reconocido como ‘Hijo predilecto de Cañete’. Años más tarde, en 1998, el entonces Instituto Nacional de Cultura lo distinguió por su trayectoria, siendo considerado además como el decimista peruano más longevo de ese entonces, mención que llevó hasta el 7 de diciembre de 2003, fecha de su partida.

Álvaro Morales Charún es un símbolo de la cultura de Cañete, tierra a la que dedicó gran parte de su obra. (Foto: Colectivo Sur-real)

Al conmemorarse 100 años de su natalicio y como parte de las celebraciones por el Mes de la Cultura Afroperuana, la Asociación Cultural Colectivo Sur-real de Cañete presenta el libro 'Salmo, retablo y vocablo', una merecida recopilación de la obra de Morales Charún tras la revisión de los cuadernos del decimista.

“Álvaro Morales es el personaje mas importante de nuestra literatura popular. Sus letras describen la tradición de la provincia de Cañete, desde sus personajes, manifestaciones afroperuanas e instituciones. Muchas de las cuales ya no se ven, ni existen”, manifiesta Erick Sarmiento, integrante del Colectivo Sur-real y quien realizó el trabajo de rescate de la obra.

Su obra fue rescatada de los cuadernos del decimista cañetano. (Foto: Colectivo Sur-real)

'Salmo, retablo y vocablo' se presentará el jueves 13 de junio en el Hall Principal del Ministerio de Cultura (Av. Javier Prado Este 2465, San Borja) a las 6:30 p.m.

Los dos lisos

¡Yo creo que este cangrejo!

me está buscando camorra;

ahora me quito la gorra

y le ensucio el pellejo,

si lo desprecio y me alejo,

va a creer que me asusto,

si algún idiota calló,

por no saber contestar,

Yo le voy a presentar

a otro liso que pasó.