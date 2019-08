La forma correcta de bajar de un avión que todo pasajero debería practicar | VIDEO

Al momento de bajarnos de un avión, lo más común, es que se armen filas, o pasemos por el lado de las personas, mientras terminan de sacar su equipaje. Siempre con apuro. Sin embargo, no todos lo hacen de esa forma. Un video prueba que existe una manera correcta de salir del avión en orden.

►6 trucos de una blogger de viajes para conseguir vuelos baratos

►Internet: cinco páginas para encontrar vuelos baratos

En las imágenes grabadas por Louise Vadeboncoeur, una asistente de vuelo interno de la aerolínea canadiense WestJet, puede verse a los pasajeros, que solo se levantan cuando les toca hacerlo, es decir, en orden sucesivo, así no se genera un caos.

Los pasajeros, que han generado curiosidad por la forma en que bajan del avión, son trabajadores de plataformas petrolíferas que siempre viajan, de Fort McMurray a Calgary, contó Vadeboncoeur a CNN.

"Cada vez que les veo, me estalla la cabeza. Por eso decidí grabarlos. Aunque vuelen todo el tiempo, no me explico cómo logran saber que esta sería la manera perfecta de desembarcar en un mundo perfecto", dice Vadeboncoeur.

La asistente de vuelo asegura que no existe una fórmula secreta, para descender de un avión, y que ellos no intervienen, así es que ellos dejan que los pasajeros deciden hacerlo como deseen."Casi siempre es caótico, con gente intentando salir lo antes posible", comentó a CNN.

El video fue publicado a finales de julio, por la cuenta de Twitter Tom Podolec Aviation, y se volvió a compartir el 11 de agosto en Imgur, consiguiendo más de 660 mil reproducciones en sus tres primeros días en ese portal.