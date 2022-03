Hace poco más de 10 años Katy Esquivel tomó su cámara, dejó el miedo a un lado y se animó a crear contenido de moda y belleza en un canal de YouTube que bautizaría como ‘What the Chic’. Casi de inmediato, su carisma y buena energía conquistarían el corazón de cientos a través de pantallas de ordenadores, tablets y celulares, comunidad que a la fecha se ha convertido en un éxito, sumando más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de 5 millones en Youtube.

TE PUEDE INTERESAR: Selva peruana: 5 hospedajes para vivir una experiencia increíble

En 2018, y con la popularidad tocando su puerta, Esquivel se animaría a dar un paso más en su plataforma de redes sociales: crear un perfil dedicado enteramente a los viajes y redescubrir el mundo en destinos de lujo y lugares recónditos. “Dormí en la habitación más lujosa de todo Lima”, “Así es el centro comercial más grande del mundo” y “Este es el único tren del mundo que atraviesa una cancha de futbol”, son los títulos de algunos de sus videos más populares.

Islandia, Japón, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Dubai, Eslovaquia, Tailandia, Bolivia, México, son algunos de los destinos que la blogger peruana más popular ha podido descubrir; aunque confiesa que no se ha tomado el tiempo de hacer un conteo real de sus hazañas. “No los cuento, y no es porque no quiera, sino porque no he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero sí, son muchos”, comparte entre risas.

Desde Londres, El Comercio se comunicó en exclusiva con la reconocida influencer, para hablar sobre los retos de trabajar en redes sociales, los sueños que aún le quedan por cumplir y su sincero mensaje por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Tu camino en las redes sociales comenzó haciendo tutoriales de maquillaje, hablando de moda y mostrando tu rutina diaria... pero poco a poco te sumaste al contenido de viaje. ¿Cómo fue la transición?

Fue una transición bastante orgánica. Como dices, comencé con moda y belleza hace 10 años, cuando Youtube no era tan popular como lo es ahora. Cuando comencé a tener oportunidades de viajar a otros países para eventos de marcas de belleza y moda, es que me animé a compartir algo más sobre esos viajes. La gente empezó a decirme “Katy deberías hacer videos de viajes” y poco a poco fui compartiendo más y más hasta que me di cuenta que no solo quería ‘postear’ una experiencia, sino transmitir información valiosa a mis seguidores, para que algún día visiten el lugar donde estoy y puedan hacerlo sabiendo qué hacer.

Llevas mucho tiempo como creadora de contenido. Eso te ha posicionado como una de las influencers peruanas con más seguidores. ¿Por cuánto tiempo más te ves en este rubro?

¡Si! Ya son 10 años y en agosto vamos por los 11. Realmente no es algo que tenga planeado terminar en algún momento, porque las redes sociales son una herramienta que evolucionan constantemente. Algo muy bonito que he podido ver es que comencé super joven y muchas chicas y chicos de mi audiencia crecieron conmigo. Al crecer juntos, mi contenido también cambió con ello. Creo que podría continuar hasta que sea viejita (risas). La verdad, no sé si lo siga haciendo hasta ese momento, pero llegará naturalmente a un final cuando lo sienta.

Te siguen personas de todo el mundo. ¿Cómo audiencias has identificado en tu perfil?

Perú y México son de mis audiencias más grandes en Latinoamérica. También, desde que comencé a hacer viajes y contenido en inglés (porque hablo mucho en ese idioma en mi canal de Katy Travels), mi audiencia en Estados Unidos y en el resto del mundo creció muchísimo. Por ejemplo, hasta aquí, en Inglaterra, donde me encuentro actualmente, tengo una presencia bastante sólida. A veces no me lo creo, pero he estado en lugares como Japón u Omán y hay gente que se para a saludarme. Es increíble.

Has viajado por todo el mundo. ¿qué destino aún está en tu lista por descubrir?

Estoy emocionada porque estoy yendo a Costa Rica y es un país al que siempre había querido ir. Es un país que está muy cerca, pero la verdad aún no se presentaba la oportunidad. Además, me encantaría ir algún día a China, ya que en Perú fui a un colegio chino desde los 6 hasta los 17 años y viví con mucha influencia de su cultura, con una especial conexión. Creo que ha sido una gran parte de mi vida y me encantaría visitar el destino con más tranquilidad, ya que logré ir pero solo a una ciudad chica que está al lado de Hong Kong. Fue bastante caótico, rápido, y por eso no lo puedo contar como una experiencia al 100% de China.

Has visto auroras boreales y conocido animales en medio de la selva. ¿Qué es lo mejor de vivir estas experiencias?

Todo es muy hermoso. Algo de lo que me he dado cuenta con los viajes que estuve haciendo es que me ayudan a convertirme en una versión más aventurera de mí, porque muchas personas que siguen WhatTheChic deben pensar, o mejor dicho, he escuchado decir que piensan que soy “una mimada” y “materialista”, y la verdad es que me da risa, porque soy lo opuesto. Me encanta verme bien, probar diversos productos, y vestirme bien, pero no hay nada más bonito que experimentar diferentes cosas del mundo y no solo lujo, sino también las cosas más remotas.

¿Tienes algún destino favorito en Perú?

Uno de mis lugares favoritos para viajar es la selva de Perú. Me parece alucinante y cada vez que voy es una aventura distinta, aprendo algo nuevo. Es un lugar al que siempre quiero regresar.

Y entre la selva peruana y el Cusco -destino imperdible hablando localmente- ¿hay alguno que prefieras?

Creo que son vibras muy distintas, son viajes distintos y les tengo cariño a ambos destinos. No quiero elegir uno, pero si tuviera un arma en la cabeza y tuviera que elegir uno, creo que sería la selva porque hay mucho que explorar y me encanta la naturaleza. Cuando estas caminando por el medio de la selva o por el rio Amazonas, te das cuenta que en ninguna parte del mundo puedes encontrar algo así, es increíblemente hermoso. Además creo que sería injusto decir que la selva es la mejor parte, porque Perú tiene muchos destinos hermosos que aún me faltan explorar.

Generas contenido a toda hora, sin importar muchas veces los feriados. ¿Cómo has logrado adaptarme a ese ritmo?

Yo creo que las redes sociales son una caminadora donde tienes que seguir creando contenido y estar pendiente de todas las tendencias para poder seguir generando. Si no generas, tu canal y tus redes no crecen. Sin embargo, con el tiempo he encontrado un balance saludable en el que me doy tiempo para estar con mi familia y mis seres queridos o tomarme un un segundo para mí. Y es que uno tampoco puede estar todo el tiempo en redes sociales, no es saludable.

Aunque muchos no lo saben, cada video y publicación de viaje que realizas requiere de tiempo para investigar ¿Cuánto te toma eso?

Me gusta averiguar sobre el país para no hablar cualquier cosa en los blogs y brindar información de calidad. Por ejemplo, a la hora de planear un viaje suelo pasarme 3 días enteros averiguando sobre el país y 3 mandando emails para que todo salga bien. Ese sería mi tiempo flash.

¿Hoy por hoy cuentas un equipo que te ayuda?

Hace 5 o 4 años grababa todo yo sola y te puedes dar cuenta que hay un cambio grande de producción a medida que fui aprendiendo. Antes cogía mi cámara y grababa, pero luego con el internet pude aprender muchísimas más cosas. Así, a lo largo del tiempo fui conociendo varios videografos y aprendí muchísimo de ellos. Mejoré mis equipos y todo creció muchísimo más.

Por el momento, yo misma me encargo de lo que es videografía, dirección creativa, guión o concepto de video y pre producción. Sin embargo, siempre me gusta estar con un asistente de cámara, así que invito a amigos creadores de contenido o contrato a un videografo para que me asista en las grabaciones. Respecto a la edición, antes lo hacia yo, pero llegó un punto donde tuve tantas cosas que hacer que llegó el tiempo de liberar y sumar constancia en crear contenido de forma más rápida, así que hoy cuento con dos editores en quienes confío.

¿Te consideras perfeccionista?

Sí, soy bastante perfeccionista, pero al mismo tiempo soy consciente de que las personas que ven videos en YouTube no quieren ver algo perfecto, sino real. Entonces, he aprendido a relajarme un poco con eso, y a mostrar contenido con el que la gente se pueda identificar más.

¿Qué piensa tu familia del trabajo que realizas y del éxito que tienes a nivel internacional?

Al principio, hace 10 años, era extraño. Me dijeron que por qué me iba a sentar frente a una cámara a “hablar de perfumes”; pero con el tiempo, se dieron cuenta de que era algo que me encantaba hacer, algo que me daba mucha felicidad y que poco a poco fue evolucionando de una forma que me permitió convertirme en empresaria. Ahora, ellos están súper felices, son mis fans número uno, las personas que me apoyan más.

En el marco del Día de la Mujer, ¿qué mensaje le darías a tus seguidoras?

Les diría que como mujeres tenemos que darnos crédito de la fuerza increíble e innata que nos caracteriza. Si bien es cierto, siempre habrán situaciones en los que una tendrá ganas de rendirse... pero si algo me ha enseñado la vida es que uno no solo debe soñar, sino que también debe trabajar duro para obtener lo que quiere.

Creo que como mujeres tenemos que ser nuestras porristas más grandes y seguir adelante. Apoyarnos siempre entre nosotras.

Para concluir, ¿qué le dirías a las personas que piensan seguir tus pasos y salir a conocer el mundo?

Que no tengan miedo de conocer nuevos lugares. El mundo es inmenso y hay millones de cosas por ver, por más de que puedan haber barreras de lenguaje u otros factores. Creo que con organización, cautela y planeación se puede lograr cualquier tipo de viaje. Que el miedo a lo desconocido no los detenga, porque así se descubren los lugares más bonitos.