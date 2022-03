No es la primera vez que Will Smith realiza una serie recorriendo el mundo de la mano de National Geographic. Hace 3 años, presentó el documental llamado Nuestro Planeta: One Strange Rock donde muestra las maravillas del planeta. En esta ocasión, el actor estadounidense se aventura en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta en la serie “Bienvenidos a la tierra”.

Son seis episodios donde Will Smith está en destinos como mares profundos, desiertos y glaciares. Además, no está solo, pues un grupo de investigadores y aventureros lo acompañan. En “Bienvenidos a la tierra” se pueden apreciar diversos paisajes como cañón en Namibia o un glaciar en Islandia.

En uno de los capítulos, el actor y la exploradora de National Geographic y bióloga marina Diva Amonse se sumergen en las aguas de la Bahamas. “Tenemos mapas más detallados de Marte, Venus y la Luna que de las profundidades de nuestros océanos”, dice la bióloga marina y menciona que el 99% del mundo submarino aún no se ha explorado.

Al sumergirse varios kilómetros bajo el agua la vida marina ofrece un espectáculo fabuloso de bioluminiscencia. Se pueden ver emisiones de luz creadas por organismos vivos. “Es probablemente la forma de comunicación más común del planeta”, señala la científica.

En otro de los capítulos, Smith y un explorador invidente Erik Weihenmayer estuvieron al borde del volcán Yasur en Vanuatu en el Pacífico Sur. En el lugar estallan “bombas” de lava fundida justo debajo de la superficie. Weihenmayer dice que este es “el espectáculo de fuegos artificiales más loco que uno puede imaginar en la Tierra”, sostiene.

Asimismo, Ari Handel y Darren Aronofsky son los coproductores ejecutivos encargados de “Bienvenidos a la Tierra”. Ellos han trabajado juntos desde que eran compañeros de cuarto en Harvard y mencionaron por qué eligieron a Will Smith para este proyecto. “Es uno de nosotros, aparte del hecho de que es Will Smith, así que, por supuesto, es más encantador, más articulado, más divertido (…) “Will se sumergió en estas experiencias de una manera sincera y respetuosa frente a las maravillas del mundo”, indicaron.