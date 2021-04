Conforme a los criterios de Saber más

Yaco Eskenazi se considera una persona que siempre sueña en grande. Como cuando se planteó ser futbolista profesional y lo logró. El presentador recuerda con cariño esos años, donde incluso la hinchada de Deportivo Municipal llegó a corear su nombre. Tras su retiro, sus siguientes pasos lo fueron acercando a la televisión. Primero estuvieron los spots publicitarios, hasta que la ventana de ‘Esto es Guerra’ le dio ese empujón que le faltaba para hacer su debut en telenovelas nacionales. “Cada participación que tengo en una serie o novela para mí significa aprendizaje”, remarca.

- ¿Te costó mucho volver a ‘Esto es Guerra’?

Te soy sincero, no estaba en mis planes regresar. Cuando me lo ofrecieron era por una semana, después me dijeron quédate dos semanas más y ahora ya tengo tres meses. No sé qué va a pasar, se vienen tiempos difíciles para todos, pero siempre he dicho que ‘Esto es Guerra’ es mi casa y siempre que me necesiten y yo pueda dentro de mis posibilidades estar allí, iré feliz.

-¿Crees que los participantes de realities están más propensos a las críticas cuando deciden incursionar en la actuación?

Yo no hago caso a esos comentarios. Solamente trato de trabajar y con personalidad cuidarme y ser yo mismo. Creo que cada uno se abre su propio camino.

-¿Cómo fue tu preparación como actor?

Antes de ingresar a la televisión, estudié en el taller de Roberto Ángeles. Cada participación que tengo en una serie o novela para mí significa aprendizaje. Siempre trato de aprender de mis compañeros más experimentados.

-Ya llevas cinco temporadas como conductor de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, ¿crees que hay aspectos que debes mejorar?

Siempre hay cosas por mejorar. Obviamente me siento más seguro, sobre todo, en un formato que conozco hace tiempo. Con Ethel (Pozo) hemos desarrollado una química que nos ayuda a que el programa fluya y prácticamente camine solo.

-¿En qué faceta te sientes más cómodo actuando o conduciendo?

Me gustan las dos. En la conducción puedo ser yo mismo, es rápido, dinámico. La actuación requiere de más tiempo, a mí me cuesta más porque soy impaciente. Yo disfruto mucho las dos.

-Te convertirás en padre por segunda vez, ¿cómo estás llevando este proceso en medio de las grabaciones?

Estoy viviendo un momento muy bonito con Natalie (Vértiz) y Liam. Disfrutando cada día de alguna experiencia nueva, cómo se va moviendo el bebé. Cuando no estoy grabando, estoy en mi casa y puedo dedicarme de lleno a ellos.

Su debut como futbolista y la pasión por Alianza Lima

-¿Cómo fue tu experiencia como futbolista profesional?

Aunque no lo creas, yo hice divisiones menores en la ‘U’. Jugué en la ‘U’ de América. A los 19 años estuve en Sport Boys. Luego me lesioné de la rodilla y dejé de jugar casi un año. Después pasé por el AELU en Segunda División. En el 2004 llegué a Municipal, donde perdimos la final para ascender contra el Sport Áncash. Después de eso es que decidí ya no seguir jugando.

-¿Por qué decides retirarte?

De alguna manera yo sentía que ya había cumplido mi sueño de ser futbolista. Había jugado en un equipo como ‘Muni’ que tiene una hinchada increíble, incluso habían coreado mi nombre. Luego es que empiezo a hacer castings y a buscármela por otro lado, y ese camino me llevó a la actuación.

-Como hincha de Alianza Lima, ¿cómo ves a este plantel que se armó en principio para jugar en Segunda?

Yo no creo que la distancia sea tan grande entre los equipos de Primera y Segunda División. Alianza Lima siempre se va a armar para ser campeón. De todas maneras va a dar competencia en el torneo y además tenemos a Jefferson Agustín.

-Cuando sonaban diferentes nombres para reforzar a los íntimos, ¿no te entraron ganas de jugar?

Claro, imagínate. Para mí sería más que un sueño algún día poder vestir la camiseta de Alianza Lima. Pero ya está jugando Farfán, yo ya que haría allí.

-¿Qué opinas de que muchos futbolistas sigan rompiendo los protocolos en plena pandemia?

Es un momento delicado. No solamente en el fútbol, en todos los ambientes y trabajos que tengamos que cumplir, tenemos que tratar de cuidarnos.

-¿Qué mensaje le darías al hincha blanquizal?

Yo soy de las personas que sueña en grande. Que confiemos en el equipo, que estemos siempre con ellos. A fin de año tenemos que celebrar.

- Nike lanzó la camiseta alterna de Alianza Lima con tecnología sostenible. ¿Qué opinas de que sea la primera camiseta ecológica en el Perú?

La tengo conmigo. Que en el fútbol peruano se implemente este tipo de camiseta, que está hecha con 75% de materiales reciclados, es un gran avance en el cuidado del medio ambiente. Estoy feliz de pertenecer a la familia de Nike, que está en camino a convertirse en una marca 100% sostenible.

