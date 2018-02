Opciones para unas vacaciones familiares en Tumbes y Piura

El norte del país es una gran alternativa para unas vacaciones en familia. Por ello, si estás pensando en darte una escapada, te dejamos un itinerario que podrías realizar.

En busca de descanso y aventura

Si llegas a la ciudad de Tumbes te recomendamos ir directamente a Punta Sal, a 80 kilómetros de la ciudad. Este destino no solo asegura descanso y placer, sino que la tranquilidad del mar también promete mucha aventura. Podrás practicar deportes acuáticos, entre ellos el buceo, windsurf, motonáutica y kayak. Otra de las playas que no debes dejar de visitar es Zorritos, a 49 minutos al norte de Punta Sal y a 27 km de la ciudad de Tumbes (30 minutos en auto). Es un balneario con una gran oferta hotelera y gastronómica perfecto para pasar el día y almorzar frente al mar. Como nuestra meta es no dejar de explorar, continuamos hacia el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes. Desde Puerto 25, a 114 km de Punta Sal, está el puerto de pescadores desde donde parten las embarcaciones para navegar en una travesía que une las aguas del mar con las del río Zarumilla, entre árboles y mangles. Aquí existen más de 140 especies de aves, de las cuales alrededor de 19 son endémicas. Puedes conocer los manglares por dos horas en una canoa, o disfrutar de una visita de cinco horas en lancha y parar en alguna de sus islas.

Aventura marina

En la costa de Piura iniciamos el viaje en El Ñuro (a 7 km al sur del balneario de Los Órganos), en Piura, donde es posible tener una experiencia perfecta para conectar con la naturaleza. Este es el paraíso de las tortugas “Chelonia mydas”, conocidas como tortugas verdes, que miden entre 70 cm y 1,20 metros de largo. Aquí se puede realizar el tour de snorkeling, que consiste en nadar junto a ellas. Si bien estas especies son inofensivas, se recomienda una práctica respetuosa: no tocarlas para evitar molestarlas. Otra excelente opción para hacer en familia es navegar en el mar de Los Órganos. Pacífico Adventures ofrece este servicio que parte desde el muelle de la playa los Órganos a las 8:30 a.m. Durante la mañana podrán practicar pesca con cordel y preparar tu propio cebiche en altamar, además hacer snorkel para ver tortugas (S/120 por persona). Y a 20 minutos (14 km de distancia) se ubica Máncora, el balneario perfecto para quienes quieren tomar clases de surf en alguno de las escuelas que se encuentra frente al malecón.



EL DATO:

Si cuentas con más tiempo, te recomendamos llegar hasta la Isla Foca frente a las costas de Paita, a una hora de Piura. Podrás nadar y ver más de 30 especies de aves.



GUÍA DEL VIAJERO

¿Cómo llegar?

Desde Lima a Piura puedes tomar un vuelo con LATAM y Peruvian Airlines desde US$173.

Desde Lima a Tumbes puedes tomar un vuelo con LATAM desde US$201.



Operadores

Pacífico Adventures

Tour Pesca tu ceviche y snorkeling

con tortugas.

Web: pacificoadventures.com

reservas@pacificoadventures.com

Celular: 998176199