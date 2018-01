Papa Francisco: los atractivos de los destinos que visitará

- / -

Tu viaje no puede estar completo en Trujillo si no visitas el balneario de Huanchaco, ubicado a 13 km del centro de la ciudad. Aquí no solo disfrutarás de un rico chapuzón en el mar, sino que podrás apreciar los icónicos caballitos de totora. Visitar la ciudadela de Chan Chan o las Huacas del Sol y la Luna, donde podrás conocer más de la cultura Chimú y Mochica, son otros imperdibles. (Foto: Alex Bryce / PromPerú)