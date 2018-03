Perú: cinco paradas obligadas que debes visitar en el 2018

Año tras año, los destinos peruanos se están posicionando como paradas obligadas en Sudamérica. Tan es así que los turistas ya no solo sueñan con descubrir la ciudadela de Machu Picchu, sino que también se animan a planear recorridos al norte y sur del Perú.



¿Cuáles serán los destinos que darán la hora en el 2018? Según reconocidas publicaciones como The New York Times o Forbes, no es necesario viajar tan lejos para conocer lugares mágicos, ya que en Perú, se encuentran algunos de los atractivos turísticos reconocidos como los mejores de este año.



Revisa la galería que acompaña la nota y conoce los destinos peruanos que deberías visitar, según importantes listas del extranjero.