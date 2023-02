6 / 11

Manejar bicicleta mientras que contemplas la naturaleza y el mar peruano, siempre es una buena opción. Podrás recorrer los distritos de Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena del Mar y Chorrillos. Lo recomendable es llevar una gorra, zapatillas bien cómodas, ropa ligera y mucho bloqueador. La empresa Go Go biking ofrece el alquiler de bicicletas, cascos, refresco y la guía de un profesional. El recorrido es de 3 horas y el precio va desde los 30 dólares. (Foto: go go biking)