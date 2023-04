2 / 6

La piscina más grande del Perú se encuentra en el parque zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho. Este plan es perfecto si no saldrás de la ciudad en Semana Santa, ya que el precio del ingreso es muy económico. Se realizan dos pagos, uno a la hora de entrar al parque y el otro para ingresar a la piscina. El precio al parque: lunes a sábado S/3.00 y domingo y feriados S/4; niños de 5 a 12 años pagan S/1.00. Por otro lado, el precio a la piscina los sábados, domingos y feriados es de S/4.00. El aforo permitido es de 300 personas, por lo que hay diversos horarios: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. / 12:00 m. a 1:30 p.m. / 2:00 p.m. a 3:30 p.m. / 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Por último, recuerda que el ingreso peatonal es por la puerta principal ubicada en Próceres de la Independencia. (Foto: SERPAR)