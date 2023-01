El fin de semana se puede aprovechar no solo para descansar, sino para realizar actividades en compañía de amigos o de toda la familia. Para que armes tu fin de semana y puedas aprovecharlo al máximo revisa esta agenda cultural de actividades.

A continuación, te mostramos actividades para todos los gustos, desde entretenimiento hasta deportivos que puedes realizar este fin de semana.

Actividades

La Asociación Cultural Brisas del Titicaca presenta desde este viernes 13 de enero su conocido Almuerzo Show donde los asistentes se deleitarán con deliciosos potajes típicos y criollos y con el mejor espectáculo de danzas de nuestro hermoso Perú todos los viernes, sábados y domingos por la tarde, siendo un espacio ideal para compartir y disfrutar en familia y amigos.

Para quienes busquen salir de Lima y disfrutar del verano pueden ir hasta Punta Hermosa, donde la conocida Discoteca Rodrigo abrirá sus puertas y contará con la presentación de Josimar y su Yambu como artista invitado. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Conciertos

Este sábado 14 desde las 3:00 p.m. se realizará el Tribufest WHEN WE WERE YOUNG lll, donde bandas locales rendirán un tributo a las bandas emo de los 2000. El Machu Picchu Bar del Centro de Lima será la sede de este evento.

Eventos deportivos

El 15 de enero se realizará la Carrera YMCA Perú 5K organizada por YMCA Perú. Esta actividad forma parte de la campaña «Un Click de Distancia» que permitirá seguir beneficiando a las 4 mil personas que YMCA Perú alcanza con sus proyectos de inclusión y desarrollo comunitario en las ciudades de Lima, Arequipa, Trujillo, Chimbote, Piura e Iquitos. Esta carrera tiene un costo de participación de S/70 y la salida será desde la sede de la YMCA de Surco.

El Club Centro Deportivo Municipal presentará a su equipo principal con el que enfrentará los partidos de la Liga 1. En el estadio Iván Elías Moreno se jugará un partido contra el equipo Cantolao este sábado 14 a la 1:00 p.m. Desde el Muni se muestran ansiosos de volver a ver y vivir una tarde llena de ediles, donde el estadio será una fiesta. Además, contarán con activaciones, música, juegos y mucho más.

Otro equipo de fútbol que presentará a toda su plantilla del 2023 es el Sporting Cristal con la Tarde Celeste. Esta presentación oficial se realizará en su estadio Alberto Gallardo el domingo 15 de enero a las 3:00 p.m., donde vivirán una gran fiesta deportiva llena de sorpresas.