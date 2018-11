Agroferias: un viaje por el Perú a través de su agricultura

Primero fue Magdalena del Mar, donde desde hace más de cinco años los productores de las Agroferias llegan cada domingo para ofrecer sus frescos y variados productos; luego se animó La Punta y poco después la Residencial San Felipe en Jesús María. Este fin de semana (10 y 11 de noviembre) comienza una nueva historia para los agricultores, ya que ahora también estarán todos los sábados y domingos en Surco, en el Arco del Parque de la Amistad, a partir de las 9:00 a.m. La pequeña agricultura no se detiene.

Elsa García es productora y fundadora de las Agroferias, ella cultiva paltas y chirimoyas en Huarochirí usando técnicas ancestrales: en un sistema de andenes y con fertilizantes naturales. Ayacuchana de nacimiento, Elsa llegó a Huarochirí huyendo del terrorismo como muchos de sus paisanos. Desde pequeña se dedicó a la agricultura con su madre y sus abuelos “usando guano nada más” y el abono que genera la misma planta “cuando se caen sus hojas, se descomponen y de eso mismo se alimenta”, nos explica amablemente Elsa. “Siempre hemos cultivado así, sin contaminar el medioambiente, sin usar pesticidas ni agroquímicos”.

Así como ella, son más de medio centenar de pequeños productores de diversas regiones del país que llegan con sus productos recién cosechados a conquistar cada fin de semana la ciudad. Papas nativas de Huánuco, limones de Piura, quinua de Puno, rocotos de Pasco y una larga lista de insumos de la misma calidad, con historias y sueños de agricultores que han encontrado en estas ferias un lugar donde valoran su trabajo.

Y es que hasta hace unos años los comerciantes mayoristas no querían comprar sus productos, “se llevaban solo lo que querían, las paltas nativas, el pacae, el mango, el níspero, todo eso no servía para ellos”, recuerda Elsa. El hecho de vender ellos mismos lo que producen es un incentivo para su trabajo. “Cada vez me esfuerzo más por tener mejores productos para mis clientes porque ellos son lo más importante. Yo llevo productos buenos, limpios de agroquímicos y con certificación de ecológicos”.

Así, sembrando cariño como solo ellos lo saben hacer, se han ido ganando el corazón de sus “caseritos”, con quienes han entablado una relación más cercana a la amistad. Alejandra Mujica es una de ellas, asiste sin falta cada domingo a las Agroferias de Magdalena para llenar su canasta de “productos orgánicos y a precios justos”. Ella, además, destaca el aprendizaje que se lleva de los productores, “me parece muy importante el contacto directo con el agricultor, ellos te pueden dar información detallada de cada producto, es una ventaja muy valiosa”, asegura.

Acompañemos este fin de semana a los productores de las Agroferias en su nueva aventura en Surco, una manera saludable de apoyar la pequeña agricultura, que abastece el 80% de alimentos que el Perú consume. ¡Vamos!

¿Dónde encontrar las Agroferias?

- Magdalena del Mar: Todos los domingos en la cuadra 32 de la avenida Brasil. De 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

- La Punta: Primer sábado de cada mes en la Plaza de Armas de La Punta. De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Residencial San Felipe (Jesús María): Último sábado de cada mes en la Plazoleta de los Bancos. De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

- Surco: Todos los sábados y domingos en el Arco del Parque de la Amistad. De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.