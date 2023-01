Este 18 de enero Lima cumple 488 años de fundación. Los estragos de la pandemia debido a la COVID-19 y la álgida crisis política que atraviesa el país, han debilitado el turismo en la capital durante los últimos tres años. Sin embargo, la Ciudad de los Reyes se va recuperando. Turistas llegan a Lima para envolverse en su historia virreinal, aprender de su diversidad cultural y disfrutar de la exquisita gastronomía local. De hecho, en el 2022 la ciudad se ubicó entre los diez destinos más visitados de Sudamérica recibiendo a 1,939,763 turistas, entre nacionales y extranjeros. ¿Cuál es la situación actual del turismo en la capital? ¿Qué falta para que Lima se convierta en una potencia turística en la región? En el marco del Aniversario de Lima , te lo contamos en cifras.

Turismo en época de pandemia y crisis política

Hace tres años, la pandemia cambió la vida de millones de personas en todo el mundo. Como muchos países, Perú adoptó medidas drásticas para frenar el virus: se cerraron las fronteras, los aeropuertos, se aplicaron aforos en lugares públicos y se decretó la cuarentera obligatoria en varias ocasiones. Estas medidas, aunque salvaguardaron la salud de la población, tuvieron claras repercursiones en el turismo nacional, sobre todo en Lima.

Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en el 2019 Lima recibió 4,478,461 de turistas, entre nacionales y extranjeros. Una cifra prometedora para el sector y 1% más alta que la del 2018. El turismo estaba en alza. Sin embargo, en el 2020 la situación dio un giro de 360 grados tras el brote de la pandemia. El porcentaje de turistas que llegó a la capital ese año disminuyó en más del 50%, recibiendo solo 1,567,730. Y aunque en los dos últimos años, tras la progresiva desaparición de restricciones y el avance de la vacunación masiva, se ha logrado una mejora, el turismo en Lima aún no se recupera en su totalidad. En el 2022, Lima recibió casi 2 millones de turistas durante el 2022, menos de la mitad de lo recibido en el 2019.

A esta realidad se suma la crisis política que está viviendo el país actualmente. Por ejemplo, el cierre de carreteras y de aeropuertos debido a las protestas, ha afectado el turismo de varias provincias del país. “Si bien las pérdidas diarias relacionadas con la actividad turística son considerables, Lima ha sido afectada en menor proporción que las regiones del sur. Se estima que los conflictos sociales realizados en los primeros días del año han ocasionado pérdidas diarias al turismo de entre S/ 700 mil y S/ 2 millones en las regiones de Cusco, Arequipa y Puno”, indica el MINCETUR.

Lima recibió casi 2 millones de turistas en el 2022, un 42,1% más que en el 2021. (Foto: Shutterstock)

La gastronomía local y la salida al mar, dos atractivos incomparables de Lima

En Lima puedes encontrar desde calles llenas de historia colonial hasta distritos modernos que gozan de una vista privilegiada al mar. A dichas características, se le suma que es la única capital sudamericana ubicada a orillas del mar y cuenta con una exquisita gastronomía, la cual cautiva el paladar de visitantes de todo el mundo. Por estas razones, “Lima fue el segundo destino más visitado del Perú por el vacacionista nacional en el 2022 y el más visitado del Perú por el turista extranjero en el mismo período″, según data de MINCETUR. Además, en el 2022 la ciudad se ubicó entre los diez destinos más visitados de Sudamérica.

¿Qué hace que la capital sea un destino tan visitado? Considerada la capital gastronómica de Latinoamérica, la oferta de comida local es una de las grandes fortalezas que presenta Lima. “ La amplia y exquisita oferta culinaria que se concentra en la capital es, sin dudarlo, uno de los más importantes atractivos que posee. En noviembre pasado, la revista estadounidense especializada, Lonely Planet, ubicó a Lima como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo que debe ser visitado este 2023″, indica PROMPERÚ. Vale recalcar que la capital cuenta con dos restaurantes ubicados en el Top 5 de la región: Central y Maido.

Un segundo factor positivo de la ciudad es que cuenta con salida al mar. Lima es la única capital sudamericana con esta característica. Al contar con numerosos museos, casonas y sitios arqueológicos, los turistas nacionales realizan turismo urbano. La ventaja aquí es que pueden visitar el Centro histórico de Lima y ver el sunset a orillas del mar en el mismo día. Por toda esta experiencia cultural, “ Cercado de Lima, Barranco y Miraflores son los destinos más visitados del país” , según data del MINCETUR.

En noviembre pasado, la revista estadounidense especializada, Lonely Planet, ubicó a Lima como uno de los mejores destinos gastronómicos del mundo que debe ser visitado este 2023. (Foto: Shutterstock)

A su vez, la Ciudad de los Reyes es la puerta de entrada al país, ya que miles de visitantes de diversas partes del mundo llegan primero hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para luego partir a otros destinos peruanos. De acuerdo a MINCETUR, entre enero y noviembre del 2022 fueron 1,335,124 turistas que ingresaron al país por el aeropuerto, superando en 275,4% a la cantidad reportada en similar periodo del 2021.

Además, al contar con más de 10 millones de habitantes posee muchas tradiciones y costumbres de diversas regiones del Perú. Loayza resalta que una de las fortalezas de Lima es su diversidad y la amalgama de culturas que se encuentran en ella. “En Lima tenemos un poco de todas las partes del Perú, no tendremos la parte paisajista o la parte propia de cada lugar, pero si en tema de gastronomía, cultura y tradiciones. El ser parte de una ciudad hecha por varias culturas, el ser fruto de la migración que se dio hace algunas décadas, nos ha dado una identidad propia y esa diversidad es muy valorada por parte de muchos visitantes extranjeros” , destaca.

"Lima cumple un rol estratégico dentro de la promoción turística del país. Es la principal puerta de ingreso al Perú y un hub aéreo relevante del Pacífico en América Latina", resalta PROMPERÚ. (Foto: Shutterstock)

La informalidad y falta de seguridad, dos aspectos por mejorar

La ciudad cuenta con diversas fortalezas que la hacen única. Sin embargo, hay ciertos aspectos que aún faltan trabajar para que se convierta en una potencia turística en la región. La oferta turística de un lugar, además de sus atractivos, debe contar con orden y seguridad. El visitante nacional o extranjero necesita sentirse tranquilo y seguro a la hora de recorrer los atractivos de la ciudad para llevarse una experiencia de primera.

La informalidad. La pandemia debilitó la formalización de servicios, es necesario generar una legislación y regulación adecuada para que el turista tenga servicios de calidad. El gerente de CANATUR menciona dos ejemplos de informalidad que posee la ciudad. Por un lado, están los buses turísticos: “Existen empresas formales que han hecho grandes inversiones por tener buses adecuados para estas funciones; sin embargo tienen una competencia desleal de parte de buses que no son turísticos. Estos ofrecen precios menores, más atractivos y los turistas piensan que todo está reglamentado y lo que están haciendo realmente es exponer su vida y su seguridad”, menciona. Los guías turísticos son otro gran ejemplo. “Existe una carrera profesional y una asociación profesional, que ayuda a que este tipo de servicio sea dado por personas de probada capacidad y que se han preparado para hacerlo. Sin embargo, hay personas que no tienen esta formación, pero se dedican a esta actividad con condiciones e información que no son regulados”, recalca.

Los turistas optan por subir a buses turísticos para conocer y recorrer la ciudad de Lima. (Foto: Shutterstock)

La inseguridad. La inseguridad es un gran obstáculo en el desarrollo del turismo local. Sobre todo en medio de una crisis política que ha desatado protestas y paros violentos alrededor de todo el país; situación que ya ha afectado el turismo. Es imprescindible brindar seguridad a los visitantes y a los residentes limeños tomando drásticas medidas para erradicar los actos delincuenciales de la ciudad en el corto plazo.

MINCETUR agrega que se debe contar con una infraestructura adecuada y moderna que permita ofrecer servicios y productos de buena calidad, facilitando el avance tecnológico como el GPS, wifi, bluetooth. También, convertirse en una ciudad inclusiva garantizando la accesibilidad para todas las personas, sobre todo aquellas con discapacidad, limitaciones de movilidad, mujeres embarazadas y personas mayores.

¿Cuál es el plan de acción al 2023?

PromPerú se encarga de realizar diversas campañas que tienen como objetivo activar el turismo, diversificar la oferta turística nacional, impulsar fiestas y festividades que generen flujos turísticos hacia las regiones. El Perú cuenta con destinos increíbles en diversas partes, ya sea en costa, sierra y selva, por lo que este año se busca incentivar la diversificación de los viajes entre las 25 regiones del país y sus rutas cortas.

“Se ha programado realizar la Feria Nacional de Turismo en la ciudad de Lima en el primer semestre, la Feria gastronómica “Perú Mucho Gusto”, la cual se realizará el segundo semestre del año y contará con la participación de restaurantes regionales representantes de las 25 regiones del país. Asimismo, a lo largo del año se realizan acciones dirigidas a promover las Rutas Cortas o rutas de cercanías en espacios dirigidos al público final”, indica la entidad.

Lima cumple un año más de fundación en medio de conflictos sociales en las regiones del sur que debilitan el sector del turismo. Se sabe que la ciudad tiene potencial; pero hace falta trabajar en sus puntos débiles con un plan completo, realista y efectivo que logre llevarnos a los años dorados antes de la pandemia.

En el Centro Histórico de Lima se puede disfrutar de actividades culturales y visitar iglesias, la catedral, museos e inmuebles históricos. (Foto: shutterstock)