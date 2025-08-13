Arequipa: Así se llevó a cabo la Fiesta de la Chicha en su edición 2025

La chicha de güiñapo es un emblema de Arequipa. Está hecha de maíz negro, tiene un sabor dulce y acompaña muy bien al chupe de camarones, el locro de pecho, el picante de trigo y otros platos de las tradicionales picanterías arequipeñas. Como cada primer viernes de agosto, esta bebida ancestral ha celebrado su fiesta. Nosotros viajamos a participar de esta fecha y aquí te contamos cómo se ha llevado a cabo la edición 2025.

Una fiesta para chuparse los dedos

Este año, 27 picanterías arequipeñas se han reunido en la Plaza de Armas de Arequipa para ofrecer sus mejores recetas. Generosos platos de adobado, torrejas de verduras, matasquita de panza, estofado de rabos y otros potajes se han servido en la Fiesta de la Chicha, una celebración organizada desde el año 2013 por la Sociedad Picantera de Arequipa y que desde el 2014 es Patrimonio Cultural de la Nación.

La Fiesta de la Chicha 2025 contó con la participación de 27 picanterías. (Foto: PromPerú).

Antes de las once de la mañana, decenas de asistentes han formado largas colas para adquirir los tickets de la comida y la bebida. Cada plato picantero se ha vendido a 25 soles, el tradicional queso helado a 7 soles y la celebrada chicha de güiñapo a solo 3 soles.

Conforme pasan las horas, la venta de boletos se traslada a cada stand. Y antes del cierre de la Fiesta de la Chicha, notamos que se ha terminado todo lo ofertado. Solo quedan filas en los puestos de queso helado, gente ocupando las mesas del portal de Flores y público animado por los músicos que se presentan en el escenario.

El maíz negro germinado, secado y molido es la base para esta bebida. Foto con el Xiaomi 15 Ultra. (Foto: Milagros Vera Colens).

A la picantera arequipeña, Mónica Huerta, la encontramos en el stand de la Chicha, ubicado frente al portal de San Agustín. Ella nos cuenta que esta exitosa fiesta ha congregado a más de 5.000 personas provenientes de Arequipa y otras partes del mundo: “Hemos tratado de hacerlo con todo el amor posible, el orden y la disciplina que caracteriza a la picantería, que está llena de tradición y también es muy cuidadosa en sus procesos”.

La Fiesta de la Chicha ha sido creada para conservar la elaboración y el consumo de esta bebida ancestral, un ingrediente esencial de la gastronomía de Arequipa, que es usada para muchos platos en sus diferentes etapas de fermentación. Pues como dice Huerta, “no hay chicha sin picantería ni picantería sin chicha”.

La Fiesta de la Chicha es Patrimonio Cultural de la Nación. Foto con el Xiaomi 15 Ultra. (Foto: Milagros Vera Colens).

¿Dónde tomar chicha de güiñapo en Arequipa?

Si viajas a Arequipa en su mes de aniversario, debes considerar al menos una picantería en tu itinerario. Estos templos del sabor se caracterizan por preparar picantes y recetas consagradas en fogones, que se comparten en mesas largas y se acompañan con la chicha de güiñapo.

Si estás por el centro histórico, te recomendamos visitar Victoria Picantería, de Roger Falcón, hijo de la famosa picantera arequipeña Benita Quicaño. Su propuesta incluye el recorrido por un museo con los utensilios de la cocina picantera, libros, mapas y productos regionales. Además, ofrece platos prehispánicos cocidos en piedra, chicharrón hecho en pailas y otras sabrosas preparaciones elaboradas con técnicas rescatadas.

El batán es un utensilio esencial de la cocina arequipeña. (Foto: PromPerú).

En Huaranguillo, a unos 20 minutos de la Plaza de Armas de Arequipa, está Laurita Cau Cau, otra buena representante de las picanterías arequipeñas y donde puedes saborear los clásicos dobles de rocoto relleno y chicharrón, sarza de sencca, hecha con la carne de la nariz de vaca, o los caldos del día. En este lugar, se ha dispuesto un espacio especial para conocer la elaboración e historia de la chicha de güiñapo.

La Nueva Palomino es otra guardiana de las tradiciones arequipeñas a la que debes ir en tu paseo por Yanahuara. Prueba su Escribano de la casa, el picante del día, el estofado de cogote de res, su ocopa hecha en batán o sus platos con camarones. Y cierra la comilona con un prende y apaga, que comienza con un shot de anisado y termina con un trago de chicha.

Recuerda que puedes pedir la chicha de güiñapo en un doctorcito, vaso que contiene medio litro de esta bebida, en el cogollo de un litro o en un caporal de litro y medio, para brindar con un ¡salud hasta los portales! Como dicta la tradición en Arequipa.