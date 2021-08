Conforme a los criterios de Saber más

La capital del Perú es un sitio privilegiado. Sus ciudadanos vivimos rodeados de una gran arquitectura e historia, la cual pasa día a día frente a nuestros ojos sin que la logremos apreciar. En esa tarea, UPC Cultural difunde el programa “Arquitectura en bici”, cuyo objetivo es mostrarnos lo fascinante del patrimonio arquitectónico limeño, de una forma que se está haciendo usual para recorrer la ciudad: en bicicleta.

Si hablamos de Lima también debemos mencionar su gran legado. Una ciudad que, a pesar del crecimiento desordenado, aún conserva importantes construcciones. Es algo de lo que puede dar testimonio el arquitecto y docente de la UPC, Nikolás Briceño: “Lima es una ciudad que tiene bastante por mostrar y recorrer en la arquitectura”.

Dicho esto, ¿qué lugares de la capital concentran grandes piezas arquitectónicas?

Cuatro lugares de Lima para admirar por su gran patrimonio arquitectónico

Barranco: Es un lugar casi fijo para disfrutar de la arquitectura por la forma de sus casas, sus casonas, sus iglesias o sus palacetes. Cuenta con casas rancho típicas de finales del siglo XIX, que pertenecían a familias adineradas y eran utilizadas como viviendas de veraneo. Muchos de estos hogares han sido restaurados -y remodelados- y ahora se han convertido en restaurantes, bares u otros.

“A Barranco me gusta recorrerlo bastante porque encontramos muchas cosas. Desde la misma Ermita de Barranco, que es la iglesia que está al costado del Puente de los Suspiros, que fue la primera construcción que apareció en el distrito. Estamos hablando de 1600. Barranco es un distrito que tiene un montón de arquitectura republicana, tiene un montón de estas casonas, casas rancho. Es un lugar que me gusta bastante”, señala Nikolás Briceño.

Barranco cuenta con varias casas de antaño que han sido restauradas o remodeladas. (Foto: Claudia Gálvez)

El Centro de Lima: Otro lugar casi de obligación para visitar. Cuenta con construcciones pertenecientes a distintas épocas.

“El Centro de Lima tiene bastante arquitectura de los años cuarenta, cincuenta, sesenta, que pertenece a lo que es el movimiento moderno en el Perú. Nos encontramos con el recordado Cine Tauro, que ya está abandonado y es una pieza emblemática de dicho movimiento. O con el Hotel Savoy. Entonces encontramos bastantes de estas cositas pertenecientes a esa época. Y mucho más atrás, nos encontramos con construcciones pertenecientes más hacia la época colonial y republicana también”, explica Briceño.

El cine Tauro tuvo su momento de esplendor entre los años sesenta y setenta del siglo XX. Hoy está cerrado y su futuro es incierto. (Foto: Archivo Familia Weberhofer /Juan Ponce)

San Isidro: Un lugar para disfrutar en este distrito es el Bosque El Olivar.

“El Bosque El Olivar es un espacio súper interesante porque nos encontramos también con una arquitectura bien singular. Por ejemplo, encontramos muchas de estas casonas estilo Tudor, que son inglesas y tienen los techos a dos aguas, que tienen una gran historia”, cuenta el arquitecto.

El bosque El Olivar es un buen lugar para caminar y que además está rodeado de casas de estilo Tudor. (Foto: Facebook Municipalidad de San Isidro)

La Punta (Callao): Es un distrito con mucha historia que cuenta con un patrimonio arquitectónico que data de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.

“Me llama mucho la atención sus casas estilo Buque que anteceden un poco al movimiento moderno: son de los años 1920, 1930, 1940. De esas casas, en La Punta, hay un montón”, dice Briceño.

La Punta es un distrito del Callao que cuenta con variedad de casas de estilo Buque. (Foto: Dante Piaggio / El Comercio)

Sin embargo, más allá de los barrios donde se concentra la mayor cantidad de arquitectura, distintas partes de la ciudad tienen lugares para admirar. “Si recorremos las principales avenidas, por ejemplo, la avenida Salaverry o la avenida Arequipa, nos encontramos también con bastante arquitectura interesante y cosas que ver. Al final nos topamos con buena arquitectura de distintas épocas en diferentes partes de la ciudad”, indica Briceño.

“Arquitectura en bici”: una forma de conocer la arquitectura de Lima

“Arquitectura en bici” es una iniciativa, creada por el arquitecto Nikolás Briceño, que nos muestra de forma didáctica las construcciones de la ciudad mientras se la recorre en una bicicleta: una fórmula sencilla e informal. El proyecto surgió en 2019, casi de forma casual, como posteos de historias de Instagram, y ahora cuenta con el apoyo de la UPC Cultural.

“‘Arquitectura en bici’ nació de la nada. Solo porque me moví de mi casa a la oficina y surgió simplemente de agarrar mi celular y cada cosa que veía interesante la grababa y la colgaba. De ahí empecé a comentarlas un poco y empezaba a generar mucha interacción. La gente me decía: ‘Mira, yo he pasado mil veces por ahí y nunca me detuve a ver o a darme cuenta por qué era importante ese estilo o esa casa’. Entonces esa fue la manera más fácil y básica como uno puede empezar a apreciar su ciudad, conocerla y ser parte de ella”, indicó Briceño.

El proyecto ya cuenta con dos episodios. En el primero el conductor recorre el Bosque El Olivar y en el segundo, explica la importancia del mobiliario urbano, algo a lo que poco le prestamos atención, como casi a toda construcción que nos rodea en la capital.

“Muchas veces pasamos por ahí el día a día y no nos percatamos. Estamos tan metidos en nuestra vida diaria que no nos detenemos a ver ese tipo de cosas. Yo mismo he empezado a aprender un montón”, señaló el arquitecto Nikolás Briceño.

Te dejamos el segundo episodio de “Arquitectura en bici”.

