Ayacucho: 10 atractivos que debes conocer en tu primer viaje

Ayacucho | Desde su fundación en 1450, este destino del sur del Perú ha sido testigo de episodios relevantes de la historia nacional, como la batalla de Ayacucho (1824) o los nacimientos de María Parado de Bellido (1777) y Andrés Avelino Cáceres (1833). Y es que tanto el devenir de nuestro país como su valor paisajístico y natural están escritos en las calles, monumentos y alrededores.



Algunos ejemplos: el complejo arqueológico Wari, el centro de Vilcashuamán, el santuario histórico de la Pampa o la reserva nacional de Pampa Galeras Bárbara D’Achille.



Empieza con el recorrido urbano. Dirígete a la Plaza de Armas, admira las casonas coloniales y, en especial, la catedral de Santa María, de estilo barroco e ingreso libre. También recomendamos cruzar el Arco del Triunfo.



Además, conoce el mirador Acuchimay y visita los museos de Andrés Avelino Cáceres (de arte y mobiliario) y el Histórico Regional Hipólito Unanue (de arqueología y antropología), pues te darán mayor perspectiva sobre esta región.



Finalmente, aprecia la artesanía local en el barrio de Santa Ana y degusta los platos típicos: la puca picante, el mondongo ayacuchano y la sopa patachi.

¿Cómo llegar?

Viaja en LATAM desde US$75. Por tierra, los pasajes ida y vuelta con Excluciva cuestan desde US$60; con Tepsa, desde US$90.



¿Dónde alojarte?

Ayacucho Hostel: la habitación doble vale US$14 y la doble deluxe US$ 30. Casa Samaykuy: la noche está desde US$ 24. ViaVia Café Ayacucho: se encuentra frente a la Plaza de Armas. Los cuartos para dos van desde US$ 62.