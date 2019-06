Cañón de los Perdidos: ¿cómo llegar a este atractivo poco explorado en Ica? | FOTOS

Aventura en medio del desierto de Ocucaje. A 69 km al sureste de la ciudad de Ica (2 horas y 45 minutos en auto), en el distrito de Santiago, inicia la travesía hacia el Cañón de los Perdidos, una formación geológica poco explorada, pero que te impresionará en cuestión de segundos. Atrévete a pasear por sus profundidades.



►Aniversario de Ica: descubre sus principales atractivos en solo 48 horas | FOTOS

►Huacachina: 5 motivos para visitar este destino de moda

El tour a este atractivo dura aproximadamente 8 horas (full day) y tendrás que partir desde la Plaza de Armas de Ica por la mañana. Se recomienda tomar una agencia de viajes certificada para visitar este atractivo, ya que el lugar aún no es considerado una zona protegida por el Estado. El costo por persona para realizar el trekking a este impresionante boquerón natural de más de 100 metros de alto y 5 km de largo va desde los S/150 (incluyen traslados, guiado y refrigerio).



Se cree que este cañón tiene cerca de 35 millones de años, y los restos fósiles encontrados alrededor dan fe de esto. Los cuatro niveles de este atractivo te invitan a mantenerte atento durante toda la ruta. Ten en cuenta que la edad recomendada para hacer el recorrido es de 14 a 16 años (por la exigencia de la caminata).Así que tomas tus precauciones si quieres ir con los más pequeños de la casa.



(Foto: PromPerú)

Un guía no solo te indicará los mejores lugares para sacar fotografías de esta maravilla de Ica, sino que también te detallará todo sobre los restos fósiles de ballenas, dientes de megalodón y conchas marinas que se encuentran en este punto. Una laguna también forma parte del tour que puedes hacer en unas horas.



¿Qué verás en el Cañón de los Perdidos?

-La desembocadura con el río Ica: es la parte con mayor vegetación, en la cual -producto de migraciones- se encuentran garzas dándole a ese espacio un toque de oasis.

-Garganta o Desfiladero: es la parte más extensa del cañón

-Plaza Caracol: fue bautizada así por el reportero Luis Miranda, gracias a su forma y además de poseer un semitecho.

-La cara del Puma: se puede observar en la forma detenida que presenta la imagen del rostro de un felino: sus ojos, su nariz y su boca.

-Ojo de Pez: es una especie de pozo de agua estancada, causada por lluvias y por el agua del subsuelo. Se encuentra debajo de «La Cara del Puma».



(Foto: Facebook /Dolphin Travel)

¿Qué implementos llevar para el tour?

-Agua.

-Una bolsa para los desechos y así no contaminar el medioambiente.

-Ropa ligera.

-Gorra, gafas de sol y bloqueador solar.



Restricciones

-No ingerir bebidas alcohólicas dentro del cañón.

-No entrar con los vehículos a la parte interior del cañón.

-No manejar por cualquier lado, ya que se encuentran restos fósiles y las llantas pueden dañarlos.

-No ir solo, ya que nadie podría auxiliarlo en caso de emergencia.



Agencias autorizadas

-Dolphin Travel

Dirección: Calle Tacna # 151 2do piso

Teléfono: (056) 218920 / 256234

Cel.: 951723932

Email: avdolphintravel@hotmail.com; reservas@avdolphintravelperu.com



Turismo Aventura en Ica

Dirección: Av. Municipalidad N° 132

Cel.: 956390214 / 983743400

Email: reservas@turismodeaventuraenica.net