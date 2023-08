Considerada otra de las obras maestras de la arquitectura y la ingeniería inca, ocupando el segundo lugar en majestuosidad después de Machu Picchu, el complejo arqueológico monumental de Choquequirao no deja de cautivar al turismo nacional e internacional, a tal punto que está siempre presente en las selectas listas de lugares ideales para visitar en el mundo.

Choquequirao fue elegido recientemente por la prestigiosa publicación internacional National Geographic como uno de los cinco destinos de aventura imperdibles para el turismo mundial en el 2023. Y ello responde a que, a diferencia de Machu Picchu, que desde hace muchos años cuenta con vías de acceso y medios de transporte establecidos para llegar hasta la cima de la montaña donde se encuentra la ciudadela inca, para acceder a Choquequirao solo existen dos vías por las que necesariamente hay que transitar a pie, lo que convierte el ascenso en todo un desafío físico y mental.

National Geographic destaca que Choquequirao es una de las construcciones incas más remotas de los Andes peruanos y está reservada para quienes estén dispuestos a hacer el esfuerzo de alcanzarlo a pie.

“La única manera de llegar es caminando en zigzag por un terreno empinado, a lo largo de 28 kilómetros y hasta los 3,048 metros de altura, suspendidos entre los Andes y las junglas que se extienden bajo los pies”, afirma la distinguida publicación.

En su artículo Best of the world: los mejores destinos para viajar en 2023, National Geographic destaca que los 25 destinos mundiales elegidos, entre los que se encuentra Choquequirao, fueron seleccionados por ser los mejores lugares inspiradores para un 2023 apasionante. En la elección participaron las diferentes redacciones a nivel mundial de Viajes Nat Geo.

¿Por qué Choquequirao es el segundo Machu Picchu?

Ubicado en Santa Teresa, uno de los veinte distritos de la provincia cusqueña de La Convención, este complejo arqueológico es considerado el segundo más notable de Cusco después de Machu Picchu por su diseño y características constructivas y cuyo nombre en quechua significa “Cuna de oro”. Se ubica a 3,048 metros sobre el nivel del mar, en las estribaciones del nevado Salcantay, al norte del valle del río Apurímac, en la cordillera de Vilcanota.

Esta ciudadela se extiende a lo largo de tres cerros y hasta el momento se han identificado 12 sectores. Las investigaciones arqueológicas estiman que aún falta descubrir más edificaciones, dado que solo se ha excavado el 30% de toda su área.

En la urbe destaca el centro ceremonial, que es una gran plataforma a la que se accede atravesando una puerta de doble marco. Asimismo, existen dos plazas principales, templos, fuentes de agua, canales, talleres, almacenes, residencias de élite y otros predios que parecen haber tenido un uso administrativo.

Otra de las estructuras impresionantes de Choquequirao es una enorme escalera que al amanecer del solsticio de verano es iluminada completamente por los rayos del sol. Si bien todas las edificaciones son de piedra, algunas de ellas estuvieron cubiertas de arcilla tanto al interior como por fuera, por lo que exhiben un color anaranjado claro.

Choquequirao presenta múltiples edificaciones de dos pisos con hornacinas en el interior. Además de algunas puertas y nichos hechos con doble jamba y canales de riego. El material que fue usado son piedras unidas con morteros de barro.

Existen 22 imágenes en estas piedras con figuras conocidas como “Llamas del sol”, dispuestas en 15 andenes con dirección al nevado Quory Hauyrachina. Choquequirao cuenta con un gran sistema de andenes, una característica de las construcciones incas, que ayudaban en el uso agrícola de las laderas de los cerros, y que actualmente, a la vista de los visitantes, parecen pisos alfombrados de verde por la vegetación de la zona.

¿Cómo llegar a Choquequirao?

Los turistas que visitan Choquequirao suelen hacerlo por la ruta que parte desde Cusco hasta el kilómetro 154 de la carretera hacia Abancay. A continuación, se toma un desvío que conduce hasta Cachora, uno de los nueve distritos de la provincia de Abancay, en el departamento de Apurímac.

Luego, se asciende con una zigzagueante caminata cuesta arriba de unos 28 kilómetros hasta el complejo arqueológico de Choquequirao. Para regresar se toma el mismo camino.

Otra ruta para llegar a Choquequirao consiste en partir desde la ciudad de Abancay y recorrer hasta el kilómetro 42 de la carretera rumbo a Cusco y luego tomar el desvío hacia Cachora. A fin de aliviar el viaje y los posibles estragos de la altura, existe el servicio de porteadores y alquiler de mulas para llevar equipaje.

