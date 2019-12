La llegada del Año Nuevo es una fecha propicia para renovar energías y qué mejor que hacerlo cerca de una fuente natural de agua, como un río, laguna o playa. Por ello, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) presenta algunas opciones de viaje.

Antes de presentar las propuestas, la ANA recuerda la responsabilidad de cuidar nuestras fuentes naturales de agua: no arrojes basura, no utilices el río o la playa como congeladora de bebidas o lavadero de utensilios y no olvides apagar las fogatas.

Reserva Nor Yauyos Cochas

La Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas está ubicada en el distrito de Laraos, provincia limeña de Yauyos; es una de las reservas naturales más bellas del país. Para llegar se debe tomar la carretera Panamericana Sur hacia Cañete, pasar por Lunahuaná hasta llegar al distrito de Laraos.

En la reserva, creada en 2001, se encuentra el nacimiento del río Cañete, el cual forma numerosas cascadas, como las escalonadas de Cabracancha, y lagunas que parecen espejos de agua.

Además de su gran valor paisajístico, la reserva alberga flora y fauna típica de los Andes, como el zorro andino, vicuñas, zambullidor, garzas y bosques de queñuales. Los lugares más recomendados para acampar se encuentran en Huancaya y Vilca.

Bosque de piedras

El bosque de piedras de Huaraca se localiza en el distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Aquí podrás disfrutar de singulares formaciones rocosas, luego de una caminata de aproximadamente dos horas, como la Esfinge Ayacuchano, La Catedral.

También podrás conocer la hermosa laguna Ustunaccocha rodeada por una extensa vegetación y apreciar la diversidad de fauna, aves silvestres, la vizcacha en algunas oportunidades y el zorro andino.

Lunahuaná

En la zona sur de Lima se encuentra el distrito de Lunahuaná, provincia limeña de Cañete. Es una excelente alternativa para relajarse, pero también para practicar deportes de aventura, visitar huertos y viñedos que se extienden en ambas márgenes del río Cañete.

El atractivo principal es la práctica de deportes de aventura como el canotaje y el káyak. También se puede disfrutar de su suculenta gastronomía. Los platos típicos están hechos con camarones. Existen zonas para acampar y hospedajes para el descanso de los visitantes.

La Serpiente de Plata

El valle de Huaylla Belén se encuentra al sur de la provincia de Luya, región Amazonas, y es un lugar perfecto para desconectarse del ruido de la ciudad. Destaca por sus verdes campos y es conocido como La Serpiente de Plata por sus curvas en torno al río Huaylla.

Este paraíso enclavado en nuestra selva conserva bosques montanos tropicales. Por las visitas de turistas nacionales y extranjeros, los comuneros han adaptado sus casas en un tambo que sirve de alojamiento para los viajeros.

Para llegar debes ir a Chachapoyas y luego dirigirte hasta el distrito Colcamar, trayecto que te tomará una hora y media.

Churín

Churín se ubica en el distrito de Pachangara, provincia limeña de Oyón, a seis horas en auto desde Lima. Abundan las aguas termales provenientes de las profundidades de la tierra, con temperaturas de 35 °C a 55 °C, ricas en minerales con ciertas propiedades medicinales.

Los centros más conocidos son los baños termales de Tingo, los baños de fierro, el complejo termal La Meseta, el complejo La Juventud y el complejo Mamahuarmi. Aquí las aguas tienen propiedades curativas para combatir el reumatismo, la parálisis facial, la artritis, el dolor de articulaciones, la bronquitis, el asma y la gastritis.

Churín cuenta con buena oferta e infraestructura hotelera. También hay hospedajes en localidades cercanas como Huancahausi y Picoy.