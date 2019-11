El smartphone se ha convertido en un producto de uso diario, ya que nos permite hacer muchas cosas y comunicarnos con otras personas. Más, si la idea es viajar: no solo necesitas una buena (vacía) memoria; también la suficiente energía en el equipo para que te acompañe en la caminata, en el tour por el museo, justo al momento de la foto grupal frente a esa laguna imposible de creer.

Para solucionar esto, Pablo Medina, jefe de marketing de celulares LG, brinda cinco recomendaciones para que la batería de nuestro smartphone cargue más rápido.

1. Cierra las apps que no son necesarias. Una de las alternativas para conseguir el smartphone cargue en poco tiempo es cerrar aquellas aplicaciones y procesos abiertos que no son necesarias. De esta manera, liberarás la RAM y consumirás menos energía. Algunas de estas aplicaciones son el WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Google Maps, Clima, etc.

2. Utiliza el cargador original. Este método sirve para optimizar el proceso de carga así como para extender la vida útil de la batería.

3. Utiliza la corriente eléctrica. La carga en el carro o en la computadora mediante el cable USB es mucho más lenta. Por ello, se recomienda cargar el celular mediante un enchufe para que la recarga de la batería sea mucho más rápida.

4. No uses el celular mientras se carga. Al utilizar el smartphone mientras la batería está en proceso de recarga, la velocidad de almacenamiento de energía es menor ya que estará consumiendo parte de ella en el uso del dispositivo.

5. Desactiva las conexiones inalámbricas. Al desactivar el wi-fi, la red de datos, el NFC o el Bluetooth, el smartphone no requerirá tanta energía y por ende, a menos procesos, menos uso de las redes y más rápido se carga la batería.