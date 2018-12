Cinco grandes razones para visitar Kuélap

Comparada muchas veces con Machu Picchu, gracias a su imponente arquitectura, hermosos paisajes y cautivante mística, la fortaleza de Kuélap es uno de los atractivos turísticos que no puedes dejar de conocer en tus próximas vacaciones.



Ubicada en la provincia de Luya, en Amazonas, Kuélap se ha convertido en el destino de moda del Perú. Es así que reconocidos medios como The New York Times o National Geographic han a incluido a la fortaleza entre los atractivos alrededor del mundo que los turistas deben visitar sí o sí.

Te detallamos algunas de las razones por las que deberías animarte a conocer este complejo construido por la cultura Chachapoyas. ¿Vamos a Kuélap?

-Es el destino de moda del Perú. Conocido como 'el segundo Machu Picchu', Kuélap ha recibido distintos reconocimientos de medios especializados de viajes del extranjero, los cuales han ubicado a la fortaleza como uno de los destinos imperdibles del 2018. Algunos de estos medios han sido el The New York Times, el The Wall Street Journal y la National Geographic Traveller

-Es un atractivo económico. A diferencia de otros atractivos nacionales, conocer de cerca las construcciones de la cultura Chachapoyas de este complejo, se presenta como accesible para todos los bolsillos. El boleto de ingreso tiene un costo de S/ 20 para adultos, mientras que estudiantes y niños, S/10 y S/2, respectivamente.

-Probar la experiencia de viajar en teleférico. Ubicado en el poblado de Nuevo Tingo, a unos 38 km de la ciudad de Chachapoyas, podrás sentir la adrenalina de subirte al primer y único teleférico del Perú. En solo 20 minutos -donde tendrás una excelente vista del paisaje-, podrás llegar a Kuélap. El costo para subir al teleférico es de S/20.

-La caminata te llegará de energía. Al ser una ruta de trekking accesible y que no demanda mucho esfuerzo, el visitante podrá apreciar por cerca de 40 minutos ( 20 minutos de ida y 20 de vuelta), los distintos atractivos de la fortaleza, como sus murallas, construcciones circulares o frisos en formas de rombos. Un full day, que incluye transporte, guía, almuerzo y entrada al recinto y teleférico puede llegar a costarte menos de S/100.

-Es el punto de partida para conocer lo mejor de Amazonas. La fortaleza de Kuélap es la excusa perfecta para seguir descubriendo lo mejor de esta región del Perú. Muchos de los guías locales recomiendan iniciar tu travesía en este complejo y continuar con rutas de mayor exigencia como la Catarata de Gocta o los Sarcófagos de Karajía.