Muchas parejas suelen comprometerse en febrero dado que es conocido como el “mes del amor y la amistad”, si estás pensando dar este gran paso, un viaje a Cusco puede ser el destino ideal gracias a sus bellos paisajes y a la energía ancestral que brinda.

Por ese motivo, la empresa Inca Rail, te invita a conocer los escenarios más románticos que tiene la ancestral ciudad:

1. Valle Sagrado de Urubamba

Nada más romántico que una velada rodeados de montañas, campos verdes y el sonido de las aguas del río Vilcanota. Puedes iniciar el día con un paseo en bicicleta por el valle de Urubamba y por la noche reservar una cena cerca al río para luego pedirle la mano a tu novia bajo las estrellas.

2. Templo de Santo Domingo

Si a tu pareja le gusta las tradiciones religiosas, un lugar que le encantará conocer es el templo de Santo Domingo, uno de los lugares preferidos para las bodas en Cusco. El ingreso está restringido y solo se puede ingresar en horarios de misa, por ello debes esperar al final de la liturgia para sorprender a tu pareja con el anillo.

3. Barrio San Blas

Este lugar es sin duda uno de los lugares más acogedores de la ciudad de Cusco, pero el punto más romántico de este barrio es su mirador, un lugar que nos ofrece una vista privilegiada de la ciudad, con sus típicos tejados rojos, los inmensos andes y el cielo azul de Cusco como principales protagonistas. Te recomendamos que esperes el atardecer para realizar la pedida ya que la caída del sol brinda un ambiente más romántico.

4. Machu Picchu

Si el sueño de tu pareja es conocer Machu Picchu, prepara una hermosa sorpresa para cuando lleguen a la cima, espera el momento donde haya menos visitas para entregarle el anillo a tu novia, también puedes elegir la cima de la montaña Huayna Picchu para dar el gran paso al compromiso, pero esta segunda opción requiere un mayor esfuerzo físico.

5. Tren por los Andes

Entre las fascinantes experiencias que ofrece Cusco, destaca el viaje en tren rumbo a Machu Picchu, puedes encontrar opciones como el servicio The First Class que incluyen bebidas, cena gourmet, música en vivo y balcón al aire libre, lugar ideal para arrodillarte y pedirle la mano. Además, Inca Rail ofrece paquetes para ocasiones especiales con Luna de Miel, Aniversarios, Cumpleaños, etc.