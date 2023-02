Desde tempranas horas el circuito de playas de la Costa Verde recibe a miles de visitantes. Ves a personas correr, pasear a sus mascotas, manejar bicicleta o prepararse para entrar al mar a coger las mejores olas. La Costa Verde cuenta con más de 20 kilómetros y une los distritos de Lima como Chorrillos, Miraflores, Barranco, San Isidro, Magdalena del Mar, San Miguel, así como La Punta en el Callao. En ellos encontrarás playas que te invitarán a darte un chapuzón y realizar diversas actividades bajo el sol. En Vamos te contamos que planes puedes hacer un fin de semana.

¿Qué hacer en la Costa Verde?

Empezamos el recorrido en el distrito de Miraflores desde el Parque Kennedy . Antes de bajar al Circuito de playas, hicimos una parada rápida en Curich, una cremoladería que abrió sus puertas en 1942. Aquí encontrarás cremoladas de fresa, mango, tamarindo, aguaje y otro sabores más. Esta bebida helada es perfecta para endulzar el paladar mientras caminas hacia las playas del litoral. Los precios van desde los 7 soles hasta los 25 soles, depende del tamaño del vaso.

Desde la bajada Balta en Miraflores podrás tener una vista increíble del litoral peruano. (Foto: Marjhori Oyola)

Luego nos dirigimos a la bajada Balta . Desde las escaleras, el mar te invita a entrar a sus aguas. Al bajar todas las escaleras llegarás a dos playas: Makaha y Waikiki. En ellas encontrarás a personas tomando el sol encima de las piedras, dándose un chapuzón en sus aguas y alistando sus tablas para corre las mejores olas. Lo recomendable al entrar a las playas es usar aquashoes para que las piedras no te incomoden y así disfrutar al máximo.

En Makaha te rodearás de diversas escuelas de surf que dan clases personalizadas y grupales. La mayoría de ellas se encuentran de lunes a domingo y las clases tienen una duración de 1 hora aproximadamente. Encontrarás precios que van desde los 50 hasta los 120 soles . La mayoría de escuelas te brindan los trajes, las tablas así como una clases de teoría, antes de entrar al mar. Lo recomendable es hacer reservaciones con anticipación o si deseas practicar el mismo día debes llegar muy temprano (7 a.m.).

Esta playa, ubicada en la Costa Verde, es la preferida para los amantes del surf. (Foto: Marjhori Oyola)

A 10 minutos caminando está la playa Punta Roquitas, el lugar perfecto si vas con niños. Aquí tus pequeños podrán contemplar el mar desde un pequeño muelle de madera o dar rienda suelta a sus cometas. Sus visitantes encuentran esta playa perfecta para surfear, pasear a sus mascotas o ejercitar el cuerpo en sus amplios jardines.

Punta Roquitas es perfecta para pasar una tarde en familia y realizar diversas actividades frente al mar. (Foto: Marjhori Oyola)

Otro de los planes imperdibles para tener un increíble fin de semana en la Costa Verde es hacer paddle surf o SUP yoga en medio del mar. “Somos una de las primera escuelas en practicar SUP yoga”, menciona Jose Barrios creador de la escuela Mandala SUP. Las personas que quieran escaparse de la rutina y conectarse con la naturaleza llegan hasta la Playa Los Pescadores para entrar 1 kilometro adentro del mar y realizar estos deportes acuáticos.

Si te gusta el yoga podrás hacerlo de una forma diferente: ya no en una superficie terrestre, sino en medio del mar. Lo ideal es practicarlo en aguas tranquilas. Primero se debe hacer 15 minutos de calentamiento en la arena para luego remar arrodillados hasta una playa sin olas. Barrios recomienda llevar bloqueador, toalla, una ropa de baño muy cómoda y, sobre todo, tenerle un gran amor y respeto al mar.

Cuentan con diversos horarios en el día y es ideal para mayores de 7 años hasta los 50 años. El precio del paddle surf es de 99 soles por clase y el SUP yoga está en 119 soles . Te brindan una tabla de paddle, remo, pita, traje de neopreno como la compañía de un instructor, quien te dará un tour de dos horas por las aguas de la Costa Verde.

¿Qué restaurantes visitar en la Costa Verde?

Finalmente, a lo largo de la Costa Verde puedes encontrar diversos restaurantes para todos los bolsillos. Por un lado, están los restaurantes como La Rosa Náutica, Rústica o Cala, los cuales ofrecen en sus cartas diversos platillos marinos y criollos. Además, al encontrarse a escasos pasos del mar brindan una experiencia única. Por ejemplo, podrás degustar lo mejor de la gastronomía peruana, mientras tienes una vista privilegiada al mar o escuchas las olas romper. El rango de los precios van desde l os 69 soles hasta los 190 soles .