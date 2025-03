En los últimos años, he visitado Cusco en seis oportunidades. En cada viaje, he vivido experiencias distintas y recorrido lugares que no pude conocer la vez anterior. Y es que Cusco es una de esas ciudades que siempre tiene algo nuevo para ofrecer. Ya sea practicar algún deporte de aventura en su vasta naturaleza, pasar un fin de semana romántico en el mítico Valle Sagrado o conocer algo nuevo de la historia inca en sus calles citadinas, siempre hay algo por descubrir en la maravillosa ciudad imperial.

Los días libres de Semana Santa suponen la oportunidad perfecta para darse un viaje y recorrerla de esquina a esquina. Desde el reconocimiento de Machu Picchu como una de las “7 Maravillas del Mundo Moderno”, la ciudad se ha convertido en el centro turístico del país no solo para los locales, también para turistas de todo el mundo, sobre todo aquellos provenientes de Europa y Asia. Y es que recorrer las acogedoras calles de Cusco, observar los paisajes inolvidables del Valle Sagrado, descubrir los misterios de Machu Picchu o conocer de cerca la vida de comunidades locales, enamora a todo aquél que pase por esta ciudad. PLANES NOVEDOSOS EN LA CIUDAD IMPERIAL Para quienes, como yo, han visitado Cusco más de una vez, existen nuevos lugares que valen la pena descubrir. Más allá de los destinos icónicos, Cusco esconde joyas de los que solo algunos afortunados han oído. Según Jorge Palomino, Gerente Comercial de la Agencia de Viajes Viva Cusco, los planes de aventura son uno de los favoritos de los turistas en su llegada a la ciudad imperial. Hacer senderismo en la Laguna de Ausangate es uno de ellos. Al sur de la ciudad bajo el nevado Ausangate, se encuentra el circuito de las siete lagunas de Ausangate. Se trata de lagunas de increíbles tonos azules y verdosos que tienen al nevado como fondo, formando un paisaje de ensueño. El recorrido con Viva Cusco inicia a las 4:30 a.m. y dura hasta las 6 p.m. Luego de la llegada a Pacchanta y un buen desayuno, inicia la caminata durante dos horas y media a 4300 msnm. “Se trata de un tour de full day y se recomienda tener unos días previos de aclimatación para hacer el recorrido de manera segura y tranquila”, sugiere Palomino. Laguna Ausangate. (Foto: Viva Cusco). Durante la visita, el turista puede recorrer las siete lagunas y al final, descansar en los baños termales de Pacchanta por un pago extra de 10 soles. Una gran forma de terminar la aventura. Otro plan, recomendado para los amantes de la naturaleza, es visitar las Cataratas de Perolniyoc ubicadas en la comunidad de Socma del distrito de Ollantaytambo. A una hora y media de la ciudad de Cusco en auto, se encuentra este paraíso de vegetación, flora y fauna. En el camino a pie hasta las cataratas, el turista podrá observar la biodiversidad de la zona, así como comunidades locales. La caminata hasta la catarata dura aproximadamente 1 hora. Palomino explica que se trata de un tour privado, y dura unas cinco horas. “En la parte alta de la catarata, se encuentra un centro arqueológico que se puede visitar también. Además, en la ruta a las cataratas hay parte de camino inca que los turistas pueden apreciar”, señala. Cataratas de Perolniyoc. (Foto: Viva Cusco). / RODRIGO ARROSQUIPA Para los románticos que buscan planes en pareja, un picnic en la Laguna de Huaypo es una gran idea. En pleno Valle Sagrado, esta laguna ofrece vistas increíbles, además de una gran fauna y flora incluyendo peces y aves de la zona. Viva Cusco cuenta con un tour que incluye un picnic al pie de la laguna, un recorrido a pie por la zona y traslados. Además, Palomino comenta que se puede agregar otros servicios como paseo en cuatrimoto o deportes acuáticos en el lago, según lo requiera el turista. “Es una gran opción para parejas o grupos de amigos que busquen desconectar del bullicio de la ciudad”, agrega. Palomino revela que en los últimos años, se ha creado una nueva ruta turística en la ciudad, a la que él llama “Cusco Contemporáneo”. Una de las paradas es la Morada de los Dioses. Se trata de un parque creado por el escultor cusqueño Michel de Titán Monteagudo Mejía que incluye esculturas de dioses incaicos. Las figuras resultan impresionantes por su calidad artística y sus dimensiones, que pueden alcanzar los 8 metros de altura. Morada de los Dioses. (Foto: Viva Cusco). El tour de Viva Cusco incluye transporte desde la ciudad de Cusco en auto hasta el distrito de Poroy. Desde allí, los turistas pueden manejar cuatrimotos hasta la puerta de la morada. LOS IMPERDIBLES DE CUSCO Para quienes visitan por primera vez Cusco, hay algunos planes que no pueden faltar en su itinerario. Uno de ellos es realizar un tour por la ciudad. La ciudad de Cusco cuenta con calles, iglesias, museos, restaurantes y tiendas que sumergen al turista en el ambiente energético y místico que solo Cusco puede ofrecer. Entre las paradas imperdibles está la Plaza de Armas, el centro de la ciudad donde suceden los eventos más importantes. En Semana Santa, se convierte en el lugar de llegada del Señor de los Temblores, patrón de la ciudad. Allí también se encuentra la Catedral y la Iglesia de la Compañía de Jesus, además de agencias de viajes y tiendas de souvenirs. En los alrededores de la plaza se puede conocer tiendas de artesanía y restaurantes. En una de las esquinas, se encuentra la calle Hatun Rumiyoc donde está la piedra de los 12 ángulos, famosa por su exquisita construcción. Otras paradas en la ciudad son el Mercado San Pedro y el colorido Barrio de San Blas. Además, en la ciudad también se pueden visitar lugares incas como el Templo Qorikancha, o los sitios arqueológicos de Tambomachay, Puka Pukara y Sacsayhuamán. (Foto: PromPerú). / SL_Photography La joya del viaje es, por supuesto, el Santuario Histórico de Machu Picchu . La ciudadela inca fue declarada “Patrimonio de la Humanidad” de la UNESCO en 1983 debido a su trascendencia histórica y cultural. El santuario es uno de los destinos más visitados de la región y ha ganado el premio a “Mejor Atracción Turística Líder del Mundo” durante seis años consecutivos en los World Travel Awards. Y es que su vasta historia y sus impresionantes vistas conquistan a turistas alrededor del mundo. Machu Picchu fue uno de los centros religiosos, culturales y políticos más importantes del imperio incaico y quien lo visite, sabe la energía que emana el lugar. Allí se puede recorrer los andenes y templos, descubrir los misterios incas o subir el Huayna Picchu, la visita al santuario es un día para el recuerdo. Para visitarlo, se recomienda separar un boleto con dos meses de anticipación por la página web para asegurar la entrada. Además, se debe comprar el boleto del tren, que cuenta con distintas opciones según las preferencias del viajero. (Foto: PromPerú). / SL_Photography Por último, el V alle Sagrado es el tercer imperdible para un primer viaje a la ciudad de Cusco. Desde Ollantaytambo, Pisac o Urubamba, el valle ofrece distintos paisajes y lugares que visitar. Los más concurridos son el complejo arqueológico de Ollantaytambo, los andenes de Moray o las salineras de Maras, las cuales se pueden visitar en un tour en auto o cuatrimoto para los más aventureros. Además, Palomino señala que la Montaña de 7 colores y la Laguna Humantay también forman parte de los destinos más pedidos por los turistas en Cusco. A TENER EN CUENTA Laguna Aunsangate_ El tour a la Laguna de Aunsangate tiene un costo de 130 soles por persona. El precio incluye transporte desde el hotel en Cusco, desayuno y almuerzo, ingresos cubiertos al 100% y transporte turístico. Cataratas de Perolniyoc_ El tour a las Cataratas de Perolniyoc tiene un costo de 250 soles por persona. Incluye ingresos cubiertos al 100%, guía profesional bilingüe y transporte en bus turístico. Laguna de Huaypo_El picnic en la Laguna de Huaypo tiene un costo de 375 soles por persona. Morada de los Dioses_El Tour a la Morada de los Dioses tiene un costo de 110 soles por persona. Incluye transporte desde el hotel en Cusco, cuatrimoto individual, ingresos cubiertos al 100% y transporte turístico.

