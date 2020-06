Daniel F es la voz de la banda sonora en la vida de muchas personas. El héroe que nos consuela y hace reflexionar con su música. Es el ‘viejo conocido’ al que siempre volvemos y necesitamos, incluso en medio de una terrible pandemia.

Este rockero, trovador e icono musical de nuestro país en esta entrevista nos cuenta qué está haciendo para no alejarse de los conciertos y de sus fanáticos. En tiempos donde la distancia separa, él con el poder de la música consigue acercarse, así sea virtualmente con los recitales online que viene haciendo desde casa.

Daniel F: El músico sobrelleva la cuarentena dando conciertos virtuales, y en la compañía de sus tres gatos y su novia. (Fotos: GEC)

¿Cómo nace la idea de los recitales online? “Es algo que los fanáticos estaban pidiendo prácticamente desde que empezó la cuarentena, y por ahí salió hacerlo. Lo más curioso es que suceden en cualquier momento. El otro día estaba a punto de irme a dormir, y mi equipo de trabajo me dice que hay un privado de último momento, tuve que aceptarlo no más. Ahora en junio, ya tenemos una agenda, y esta topado todo el mes. Seré uno de los pocos artistas que tendré agenda este año.”.

Los conciertos virtuales de Daniel F pueden durar entre veinte a treinta minutos y los hace mediante Facebook, Skype o Discord. Los que los solicitan son seguidores de su música que radican en el Perú, pero también peruanos viviendo fuera se conectan. Ellos han encontrado en la música de Daniel una nueva forma de estar juntos.

Daniel F: El músico sobrelleva la cuarentena dando conciertos virtuales, y en la compañía de sus tres gatos y su novia. (Foto: Facebook Daniel F)

“Son varios ordenadores los que se enlazan, con personas de diferentes partes del mundo. Amigos que arman este encuentro en línea. Yo no soy muy tecnológico, eso es un punto en contra para mí, pero la gente que trabaja conmigo sí, y me ayuda para que todo salga bien. Hay conversaciones para hacerlo con más de 30 personas. Yo no sé cómo voy a hacer eso”

Los conciertos online son una novedad para él, pero no los privados, pues lleva décadas haciéndolos, además de las conciertos multitudinarios. “Canto en matrimonios, pedidas de mano, aniversarios y reuniones de cualquier tipo. Al no haber conciertos privados, pues surgió esto. La música es un trabajo. Sea un privado, un recital o festival, estás trabajando”

Daniel F: El músico sobrelleva la cuarentena dando conciertos virtuales, y en la compañía de sus tres gatos y su novia. (Foto: Eddy Cahuana)

¿Qué te produce tocar frente a una computadora, un medio un poco frío cuando lo que se transmites es muy emotivo? “Lo impersonal que puede ser hacerlo con una máquina termina diluyéndose frente a la emoción que se genera en la sala. Veo a la persona que está en otro continente, muy lejos de aquí, llorando. Considero que hay una emoción que no se ha perdido, así sea con estos medios tan fríos, que de pronto se calientan con esta emoción hermosa”

Confiesa Daniel F, que con o sin cuarentena, casi todos sus días en el año son de confinamiento, por lo que estos días de encierro los está sobrellevando bastante bien en su casa, junto a su novia y sus tres gatos.

“No soy de salir mucho de casa, solo para los conciertos, no soy de hacer vida bohemia. En mi caso es un chiste, cuando quieren relacionarme al rockero y las historias de sexo y alcohol. Estoy como antes que pase todo esto, escribiendo todos los días, publicando en mis redes, en mi blog. El otro día que se malogró mi computadora sí me preocupé porque no podía llamar a un técnico o llevarla al centro. Empecé a trabajar con un ordenador y un ipad viejo”.

Daniel F: El músico sobrelleva la cuarentena dando conciertos virtuales, y en la compañía de sus tres gatos y su novia. (Foto: Daniel F)

Sobre sus planes para el 2020, el disco y libro nuevos, tendrán que seguir postergándose. “Este año ya está muerto, va a quedar en la historia como singular, son épocas difíciles para todos. En el 2019 iba a presentar un disco súper ambicioso, y un libro, pero con mi equipo decidimos que sea este, creo que seguirá esperando. Para mí eso no es un problema, seguiré corrigiendo y sumando más historias a mi libro. Eso me va a beneficiar”

¿Qué aprendizaje nos dejará esta pandemia? “De vez en cuando necesitamos ser sacudidos, y es que la vida es como una pelota que para que te saque una emoción debes patearla, y así salir adelante. Yo dudo que después del coronavirus seamos mejores personas, creo que la gente saldrá con más ganas a hacer maldades. Veo mucha gente sensible que me conmueve, pero también mucho ruin. No le auguro ninguna humanidad nueva, ni luminosa para el futuro”

Daniel F: El músico sobrelleva la cuarentena dando conciertos virtuales, y en la compañía de sus tres gatos y su novia. (Foto: GEC)

¿Qué piensas de los bonos que está dando el Gobierno? “Yo no pienso que debemos darle si es ingeniero o músico, si no al que no realmente lo necesita, si es así, qué bien. Me parece que algunas decisiones del Gobierno están bien, otras erradas, y otras escondidas. De nuestra parte como ciudadanos nos queda poner lo mejor. Por mi parte hasta setiembre no pienso salir. Prefiero guardarme”.

En el plano emocional, más que la adrenalina de los conciertos, lo que extraña es el afecto de las personas. “Abrazo a mi novia, o a mis gatos, pero siento que no estoy completo, falta el abrazo de los padres, de los amigos, el apretón de manos”, concluye.

