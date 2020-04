Cuando hablamos del medio ambiente, en efecto nos estamos refiriendo a nuestro hogar, el cual nos ofrece todos sus recursos naturales para que nosotros podamos alimentarnos, vestirnos, tener energía, transportarnos, entre muchos otros beneficios que garantizan nuestra existencia.

Sin lugar a dudas, todo lo que logramos observar a nuestro alrededor lo obtenemos directa o indirectamente del ambiente, es por esta razón que actualmente se busca transmitir un mensaje de cuidado y conservación, por lo que es fundamental que nosotros como sociedad valoremos su existencia y empleemos de manera racional todas sus riquezas.

No obstante, durante mucho tiempo nos importó poco cuidar de nuestro único hogar, por lo que nos convertimos en depredadores, y es así como por medio de la explotación y contaminación de recursos, poco a poco estamos acabando con el medio ambiente.

Dicho todo esto, es primordial que nosotros seamos más conscientes del terrible impacto que tienen nuestras actividades en nuestro entorno. Además, debemos entender que en la medida que destruyamos nuestro sistema, estaríamos terminando con la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

Por consiguiente, el medio ambiente es fundamental para el soporte de vida y cuidarlo debe ser una tarea de todos los ciudadanos, puesto que contribuir con él no requiere de grandes acciones, pero sí de pequeños gestos que ayuden a su protección.

Hoy se celebra el “Día Mundial de la Tierra”, y que mejor oportunidad para poder reflexionar sobre nuestras propias acciones. Por tal motivo, te presentaremos cinco organizaciones que están alineadas y completamente comprometidas con la promoción del cuidado del medio ambiente. Tal vez ahora que las conocerás, podrás animarte a formar parte de alguna de ellas a través de sus programas de voluntariado.

-ECOEDUCA-

Es una organización sin fines de lucro fundada en el 2014 por Diana Salazar, la cual busca apoyar a la educación a través de prácticas amigables con el medio ambiente, específicamente, con un proyecto llamado “La búsqueda del cuaderno inmortal”.

Básicamente, consiste en que niños de diferentes colegios como Santa Úrsula, Santa Rita de Casia, Villa Alarife, Trener, Inmaculado Corazón, y Hiram Bingham, recolecten las hojas que no usaron en el año para luego poder armar nuevos cuadernos, logrando que otros niños que no cuenten con los recursos necesarios puedan disfrutar de este material de aprendizaje.

“Aún no lo hemos puesto en práctica, pero es un proyecto a futuro, el cual consiste en que si el alumno beneficiado no ha empleado por completo sus hojas, igual pueda entregarnos aquellas que no ha utilizados para así seguir haciendo cuadernos y poder continuar con este ciclo de reciclaje”, refirió Ximena Quezada, líder del contenido ambiental de EcoEduca en exclusiva con El Comercio.

Las colectas inician a mediados de octubre y se recogen los papeles a fin de año para enviarlos a la imprenta y crear los cuadernos. En la campaña de 2019-2020 se entregó un aproximado de 2600 cuadernos a 800 niños del Colegio Esperanza y Caridad, Asociación Nuevo Futuro, Reciclando- Botellas que abrigan, Albergue Frida Heller, entre otros.

“Para nosotros el cuadernos no solo es un objeto material, sino que además de lo que significa este símbolo de reutilización de hojas, es una herramientas para que estos niños puedan estudiar. Por eso nuestra ONG abarca dos pilares fundamentales para el Perú que son la educación y el medio ambiente”, señaló.

-FICUS-

Ficus es una ONG creada a mediados del 2015 con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas a través de tecnologías verdes que promuevan la educación para y por el desarrollo sostenible. La visión de la organización es incentivar políticas públicas a nivel nacional que se encarguen de solucionar problemas tanto ambientales como sociales, latentes en muchas comunidades del país, especialmente aquellas menos favorecidas económicamente.

“En un inicio nuestra intención no era crear una organización, sino realizar un proyecto social que esté ligado con los ambiental, ya que como se sabe en el Perú tenemos un deficiente sistema de manejo de residuos sólidos, y nosotros decidimos centramos en esa problemática. Empezamos a realizar compostaje con los alumnos del Colegio de Fe y Alegría N° 65 de San Juan de Miraflores, pero las personas de los asentamientos humanos de la zona al ver nuestra labor sintieron interés. Ante dicha situación, vimos la oportunidad de convertirnos en una ONG para poder acceder a fondos y hacer crecer el proyecto” explicó Nicole Heise Vigil, presidenta de Ficus.

A parte de realizar compostaje en diversos colegios y asentamientos humanos, también se busca fomentar la plantación de árboles, así como el tratamiento de agua residual para regar las áreas verdes. Igualmente, buscan abarcar temas de educación ambiental a través de talleres.

“Con nuestro actual proyecto, el cual se está desarrollando en una comunidad de San Juan de Miraflores con el apoyo del gobierno alemán, queremos priorizar el tema del agua y saneamiento, por lo que junto con los vecinos hemos establecido una solución eco-amigable para llevarlo a cabo. Por ello, estamos construyendo 38 baños secos, que a pesar de que no emplean agua garantizan un buen tratamiento de la sanidad.”, señaló Heise.

-L.O.O.P. (LIFE OUT OF PLASTIC)-

L.O.O.P. nace en el 2011 cuando Irene Hofmeijer, la fundadora, observó en la selva la cantidad de plástico en los ríos que finalmente terminaba en el mar. Allí empezó a pensar en qué se podía hacer frente a la falta de un sistema de recojo eficiente.

Por ello, fundó esta empresa social, con la cual se busca cuidar los océanos inspirando a negocios y clientes a adquirir productos que promuevan un estilo de vida consciente. Además, apunta a crear un movimiento autofinanciado que toma acción en contra de la contaminación plástica, promoviendo la conservación del ecosistema marino y la producción y consumo sostenible por medio de plataformas para el intercambio de conocimiento.

De igual modo, realizan campañas de sensibilización como “HAZla por tu Playa”, campañas en redes sociales como el “Día sin Bolsas de Plástico”, limpiezas de playa, activaciones (para empresas y en supermercados para sensibilizar a los clientes), consultorías y charlas sobre el tema del cuidado del medio ambiente y contaminación plástica en escuelas o empresas, con el objetivo de generar un cambio de actitud y comportamiento.

“Con los 10 años que va a cumplir L.O.O.P. hemos visto un cambio desde que se comenzó la iniciativa. Por ejemplo, gracias a los resultados tangibles de nuestras campañas (como HAZla y las diversas limpiezas durante el año) hemos podido informar sobre la ley de plásticos con nuestra movilización ciudadana. Además, al comenzar, éramos la única empresa (y una de las pocas en latinoamérica) que se dedicaba integralmente a fomentar una cultura de vida que reduzca la contaminación plástica. Hoy los movimientos se multiplican, por otro lado, también podemos ver que cada vez más ciudadanos toman conciencia para cambiar sus hábitos de consumo y participan de acciones para cuidar a nuestro medio ambiente”, indicó Inés Yábar, coordinadora de comunicaciones de L.O.O.P.

-RECICLA, PE!-

Esta es una ONG creada por las hermanas Daniela y Sandra Tagle que busca concientizar y educar a la población sobre el reciclaje de los plásticos PET y los beneficios que conlleva la protección del medio ambiente. Por tal motivo, la organización tiene como objetivo brindarles a los ciudadanos las herramientas necesarias para poner en marcha una nueva era de reciclaje.

Una de las principales iniciativas de la organización es la de la creación de estaciones de reciclaje en Supermercados Peruanos y los Centros Comerciales Real Plaza. Desde el sector privado, cuentan con aliados como el Comunal Coworking y el Club Sporting Cristal. Asimismo, trabajan con distintas municipalidades y uno de los convenios más importantes que mantienen son con Coco Cola y Arka, ya que estos trabajan en la campaña Mundo sin Residuos, en la que buscan recuperar, hasta el 2025, el 100% de los envases PET que colocan en el mercado.

Además, durante la época del verano, se ha implementado un plan para brindar información y crear puntos de acopio en distintas playas del litoral. Y para fortalecer este trabajo, se han aliado a Ciudad Saludable para fomentar la economía circular, ya que el objetivo de dicha acción es incluir a sus recitadores base para donarles todo lo que se junta y ellos puedan tener mayores ingresos.

Cabe señalar que, el trabajo que realiza Recicla, pe! se basa en tres pilares fundamentales, en primer lugar la concientización, en donde brindan información sobre los plásticos PET, seguido de la educación, con la cual se busca gestionar programas en universidades y colegios sobre los plásticos y cómo estos deben ser dispuestos y reciclados. Por último, la instalación y gestión de estaciones, básicamente en donde se coordina con las entidades públicas y privadas sobre los puntos de reciclaje.

-ENTRE ÁRBOLES-

Este emprendimiento social y ambiental desarrollado por Cristina Puiggrós y Erika Sahurie tiene como principal objetivo forestar las zonas más humildes y olvidadas de Lima, a través de un modelo de negocio innovador y sostenible, que no solo busca cambiar la forma de pensar de las personas y empresas al momento de elegir un regalo, sino también ayudar a reducir la contaminación ambiental al disminuir el consumo de flores y arreglos florales que terminan convirtiéndose en basura.

Lo que proponen con esta iniciativa es que las personas puedan obsequiar macetas personalizadas con una planta viva llamada peperomia o suculenta, dos plantas de muy fácil mantenimiento, mientras que en paralelo “Entre Árboles” como parte de sus proyectos de forestación, plantan un árbol en nombre de la persona que recibió el regalo.

Los árboles que se siembran en los proyectos son especies nativas, para ello se realiza un estudio previo a la forestación, además de una evaluación del lugar para determinar cuál es la especie más acorde con las condiciones de las zonas. Por lo general, suelen ser árboles como el Meijo, el Molle Serrano, Tecoma, entre otros.

Desde su creación, tienen a su cargo dieciocho proyectos, de los cuales algunos ya han finalizado, como por ejemplo el realizado en Nueva Imperial Cañete con más 190 árboles sembrados o en el Skate Park del Agustino, el cual cuenta con 140 árboles.

