Conforme a los criterios de Saber más

John Lennon, el tipo que se atrevió a imaginar lo inalcanzable y hacerlo música, cumpliría 80 años el 9 de octubre. Una fecha marcada en el calendario de cualquier seguidor de The Beatles, pero que este 2020 cobra mayor relevancia por cumplirse además 40 años de su muerte a manos de Mark Chapman. Ni la pandemia podría dejar pasar tal efemérides.

Así lo entiende Edmundo Delgado, músico, productor e incansable difusor de los cuatro de Liverpool, que en esta oportunidad -y acorde con los tiempos del virus- ha preparado un tributo virtual al que considera “el jefe de los Beatles”. La cita es este viernes 9 de octubre a las 9 p.m. a través de Joinnus Live.

- ¿Cómo llegan los Beatles a tu vida?

- Yo descubro a los Beatles más o menos a los 10 años, cuando mi mamá me compró un disco de la película “A hard day’s night”, yo antes escuchaba solo música clásica. Supongo que mis genes estaban tirados hacia la música y era simplemente cuestión de que me hicieran escuchar algo bueno para pegarme ahí. Gracias a Dios mi mamá me puso a los Beatles y no a los Rolling Stones.

- Desde ahí no paraste…

- Cuando aprendí a tocar guitarra, alrededor de los 16 años, aprendí con las canciones de los Beatles porque tienen acordes muy sencillos y son fáciles para los que no saben tocar muy bien la guitarra. Ya luego me convertí en músico, productor y empecé a escuchar sus discos y me di cuenta de la increíble genialidad detrás de esas simples melodías, todo un trabajo creativo más que de producción, un trabajo diferente, único.

- ¿Y cuándo decidiste comenzar con los tributos?

- Empezamos en 1990, en el Teatro Segura, con una formación muy distinta a la de ahora, estaban Gerardo Manuel, “quesito” Samamé, Carlos Guerrero, Félix Varvarande, Saúl y Manuel Cornejo, Augusto Castro, entre otros, e hicimos ese primer show pensando en divertirnos un poco con la música que nos gustaba, incluso se hizo con muy pocos días de anticipación, sin mucha publicidad, pero el teatro se llenó y eso nos dio cierto impulso para seguir.

Ensayo del año 1990, la primera edición del concierto tributo a los Beatles. (Foto: Cortesía de Edmundo Delgado)

- Y ahora son muy populares en varios países por su tributo

- En Sudamérica somos conocidos como una de las mejores bandas tributos de los Beatles. El concepto nuestro es respetar la música, hay otras bandas tributo en el mundo que tienen otras ideas, nosotros tratamos de respetar cada detalle del original porque al final lo que queremos es ser un libro musical ante el público, respetando cada detalle de la canción, cada solo de guitarra, cada redoble de batería, cada arreglo vocal. Es como si estuvieras escuchando un disco en vivo de los Beatles, esa es nuestra propuesta.

Concierto tributo "Un día en la vida". (Foto: Cortesía de Edmundo Delgado)

TRIBUTO A LENNON

- ¿Cómo nace la idea del concierto para Lennon?

- Dijimos “esta situación no nos va a impedir seguir con nuestra pasión que es tocar”, entonces DEA Promotora nos propuso hacer un concierto fuera del que nosotros normalmente hacemos que es en diciembre, ya que en octubre John Lennon cumpliría 80 años y además hace 40 años que lo asesinaron. Es una fecha muy significativa y no podíamos dejarla pasar porque Lennon era casi como el jefe de los Beatles, la cabeza más visible, y nosotros somos intérpretes de esa música por más de 30 años.

- ¿Qué han preparado?

- Vamos a hacer un concierto vía online, pero lo vamos a hacer desde el mismo Teatro Peruano Japonés, como lo hacemos todos los años. Hemos hecho toda una producción muy grande, aparte de la sonoridad del teatro que es increíble, hemos puesto pantallas gigantes con contenido por cada tema. Los músicos estaremos en una rotonda mirándonos entre nosotros, como si fuera un ensayo, y en el piso se verá el arte que está en el Central Park en Nueva York, que es una figura que dice Imagine y donde todos los años se reúnen los fans para recordarlo.

Los fanáticos honran regularmente a John Lennon en un recordatorio en Strawberry Fields de Central Park, cerca de su antiguo apartamento del edificio Dakota. (Reuters).

- ¿Qué músicos te acompañan?

- La banda que va a tocar ese día es la que ha estado haciendo giras, son músicos de la nueva generación de “Un día en la vida”, entre ellos está Renzo Dalí, que es un virtuoso de muchos instrumentos, él escribe los arreglos para la sinfónica cuando tocamos con ellos; después está Carlo André, que entró a los 15 años a la banda, tú lo escuchas tocar la guitarra y suena igualito a George Harrison; después está Alejandro Iturrizaga, toca la guitarra y hace la voz de Paul McCartney, finalmente está Jeremy Castillo, baterista e hijo de Tavo Castillo de Frágil. En este concierto Tavo va a estar presente también en un par de temas, él sigue siendo parte de la banda.

JOHN LENNON

- Es curioso. Nosotros estamos ahora casi aislados por obligación, pero Lennon tuvo una etapa de aislamiento voluntario

- Yo sé que él ha sido un personaje muy sensible, lo dañaba mucho las cosas y la forma de reaccionar a ese daño era con violencia, entonces cuando conoce a Yoko Ono encuentra un poco de paz. Él jamás se la creyó mucho que era un beatle, es decir la fama, el dinero, inclusive en la época máxima de la beatlemania compone “Help” donde dice “alguien ayúdeme a poner los pies en la tierra” porque estaba en un mundo irreal. Entonces cuando él encuentra a Yoko hace una vida que nunca tuvo de joven, encuentra una paz y una motivación en la vida común, son cinco años donde él desaparece de la escena porque lo que más quería hacer era estar con su hijo en la casa y hacerlo crecer. Él decía “yo le hago un pastel a mi hijo, el pastel me sale muy bien, pero nadie me da un Grammy por eso; sin embargo, el significado para mí es mucho mayor que crear una canción”, ese era Lennon pues, desgraciadamente cuando estaba en ese proceso feliz lo mataron.

2 de abril de 1973: John Lennon y Yoko Ono, durante una conferencia en Nueva York. (Foto: AP)

- Y de ese proceso feliz es que nace “Imagen”. ¿Hace falta en estos tiempos alguien que nos invite a soñar como lo hizo Lennon?

- Creo que todos debemos soñar con cosas positivas, del sueño a la realidad hay un proceso, pero el primer paso es el que tiene que darlo uno mismo. No creo que tengas tú que convencer a la humanidad, pero sí puedes convencer a tu familiar o a tu vecino, y de repente este contagia a otro y a otro, como el virus, yo creo que ese es el proceso. Lennon fue un visionario en ese sentido y simplemente hizo una propuesta para el que quiera tomarla.

- Una canción precisa para ahora

“Imagen” es la canción representativa no solo para estos tiempos, yo creo que en general para cualquier tiempo esa canción calza porque es un llamado de atención pacífico para cambiar las cosas.//

VIDEO RECOMENDADO

Actores de Hollywood cantan “Imagine” para animar la cuarentena

Actores de Hollywood cantan "Imagine" para animar la cuarentena