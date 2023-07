4 / 11

Una de las mejores formas de conocer un lugar es a través de su comida. Get Your Guide ofrece un delicioso recorrido gastronómico por la ciudad, visitando los mercados locales para descubrir la historia culinaria de Perú. Dirígete al corazón de Lima, el distrito de Miraflores, y disfruta de varias degustaciones de frutas, bebidas, postres y platos típicos, como el ceviche. En pocas horas, podrás sumergirte en la riqueza de la gastronomía peruana. Precios desde S/. 197.20. (Foto: Get Your Guide).