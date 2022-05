Desde hace algunos meses se han viralizado en TikTok algunos videos de fotógrafos profesionales que detienen a personas que transitan en las calles para realizarles mini sesiones fotográficas donde logran buenas tomas en lugares comunes. Uno de estos jóvenes que está atrayendo mucha atención en redes es Mike Ítalo es fotógrafo/filmaker en la ciudad de Cusco. Su talento le ha permitido obtener una gran cantidad de seguidores que lo motivan a realizar sus videos virales. Te contamos su historia.

Estudió arte dramático en Lima y fotografía en Arequipa, donde adquirió la experiencia que hoy utiliza para captar increíbles tomas de turistas en Cusco. Su primer acercamiento con este estilo de fotografía callejera se dio cuando vio en redes algunos de estos videos que se realizaban en otros países. ‘No me llamaba mucho la atención porque estaba enfocado en distintos proyectos, pero un día me dije a mi mismo: ¿Por qué no hacerlo y salir de mi zona de confort?’, nos relata Mike.

(Foto: Mike Ítalo)

Mike se presenta como un joven desenvuelto frente a las cámaras, pero como en todo proyecto nuevo, tuvo nervios porque no sabía cómo iban a responder las personas en las calles. Si lo aceptarían o rechazarían, pero finalmente se atrevió a hacerlo y quedó maravillado con la reacción de las personas que se llevaban una experiencia diferente de su visita a Cusco.

Estas mini sesiones callejeras le permiten a Mike conectar con personas de diferentes lugares que al final le dejan un poco de ellos en cada imagen. Aunque al comienzo no se pudo comunicar con todos por el idioma, logró hacerse entender y que los participantes acepten la fotografías.

En TikTok cuenta con más de 90 mil me gustas y con más de 9000 seguidores que reaccionan a cada uno de sus videos logrando hacerlos virales en poco tiempo. Sin embargo, no todos son elogios, Mike ha tenido que lidiar con comentarios negativos que lejos de amilanarlo o desmotivarlo lo han empujado a seguir con este proyecto que le trae tanta satisfacción.

No tiene un público específico para fotografiar en sus sesiones. “Fotografío turistas nacionales o extranjeros, que sé que visitan por poco tiempo Cusco y desean tener el mejor recuerdo posible, lo tengo muy claro y sé que a ellos los hace muy felices”, enfatiza Mike. Otra de las actividades que le gusta realizar son reels o videos para viajeros que quieran compartir en sus redes la experiencia de su viaje.

De esta forma el joven artista busca mostrar su talento y, al mismo tiempo, inmortalizar en una fotografía un viaje a un lugar mágico como los es Cusco. Su próximo objetivo es viajar por otras ciudades del Perú para fotografiar nuevos destinos y demostrar lo bonito que es visitar el país.