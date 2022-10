Las celebraciones de Halloween están a la puerta de la esquina. Si aún no tienes planes y has decidido emprender un viaje a último minuto, esta nota es para ti. Conoce aquí cinco destinos del Perú en los que no solo encontrarás bellos paisajes y gran oferta gastronómica, también una serie de leyendas tenebrosas que los convierten en lugares muy interesantes para visitar en Halloween con amigos, pareja o incluso familia. ¿Te animas?

Yanahuara en Arequipa

Este distrito arequipeño posee una gran infinidad de lugares turísticos por explorar, comenzando por su increíble mirador. Sin embargo, en este lugar existe una leyenda que forma parte de la cultura popular arequipeña. Estamos hablando de la Casa Encantada, una historia que remonta en el siglo XVII cuando un noble español asesinó a dos personas en dicho establecimiento para después vender el inmueble. Desde aquél crimen, se escucha lamentos, cadenas arrastrándose y otros sucesos paranormales que convierten a Yanahuara en un excelente destino para la noche del Halloween.

Cerro el encanto en el Ñuro

Los pobladores de la zona afirman que este cerro es místico pues, a lo largo de los años se ha visto envuelto en diversos sucesos inexplicables. La leyenda revela que los incas hacían uso de este monte para guardar sus riquezas como el oro entre otros objetos y así evitar que los españoles no les quiten sus más preciadas posesiones. Es así que la gente comenta que está encantado y evitan a toda costa de explorarlo pues, podría pasar desgracias como, un derrumbe o peor aún, no salir nunca.





Pampachari en Apurímac

En la provincia de Andahuaylas, al sur del Perú se puede encontrar la reconocida “Aldea de los pitufos”. El paisaje que trae son formaciones rocosas de alrededor de 10 metros de altura, las casas son en forma de hongo, muy parecidas a la del dibujo animado de los 90′s. Los lugareños cuentan que los Ayas o Gentiles fueron la población que vivió en esta localidad gracias a su conexión con la naturaleza, sin embargo e stos desaparecieron cuando un día aparecieron dos soles en el cielo, lo que conllevó que todo ser vivo fuera quemado.

Cachiche en Ica

Según los más antiguos pobladores de Ica, en esta localidad existieron mujeres con poderes sobrenaturales los cuales eran usados para preparar diversos brebajes a fin de “embrujar” a las personas. La historia cuenta que la bruja más famosa fue Julia Hernández Pecho, quien gracias a sus brebajes espaciales curó del tartamudeo a un niño llamado Fernando León de Vivero, quien posteriormente fue congresista.

