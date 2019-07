Todo lo que necesitas saber antes de viajar a Huancaya | FOTOS

A siete horas de Lima, te espera Huancaya, uno de los refugios naturales más hermosos del país. Ubicada dentro de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, aquí podrás disfrutar de un paisaje fascinante lleno de cascadas y lagunas color esmeralda.



Anímate a conocer cada uno de los encantos de Huancaya en nuestra galería.

Guía del viajero

¿Cómo llegar?

En auto. Tienes dos opciones desde Lima: Por la Carretera Central (desde Lima son 290 km hasta Huancaya) y por la Panamericana Sur (desde Lima se cubren 322 km. hasta Huancaya). Debes tomar en cuenta que muchos de los tramos asfaltados son angostos y con curvas pronunciadas.



En bus. Lima - Huancaya*

- Turismo Rochaz sale todos los días (6:00 a.m.) Precio: S/. 50.00. Dirección: 28 de julio 1115 - La Victoria.

- Empresa de Transportes “Bus Reyes S.A.C” sale todos los días (6:00 a.m.) Precio: S/. 50.00. Dirección: 28 de julio 1115 - La Victoria. Telef: 989122602.

- Nova Express sale todos los sábados (6:00 a.m.) Precio: S/. 40.00. Dirección: Nicolas Ayllón 1352 - San Luis. Telef: 684-2890.

*Los precios pueden variar en días festivos.



¿Dónde hospedarse?

La Posada de Don Pedro. 348- 9013

Hospedaje Mi Tradición. 6000- 300.

Casas Hospedaje Huancaya. 966462598

Hospedaje El Encanto de Huancaya. 954884416

También se habilitan casas que ofrecen hospedaje y áreas de camping.



¿Qué hacer?

Paseo a caballo a orillas del río, pesca de truchas, observación de aves, kayak y trekking. Preguntar por los paquetes turísticos y tours. huancayatours.com / pakarytravel.com / sudamericanreps.com / huancayaperu.com / sierraverdeperu.net



¿Dónde comer?

Restaurante Mi Tradición.

Restaurante de la Sra. Marivel Lara.

La Posada de Don Pedro.