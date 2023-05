¡Celebra el Día de la Madre en Jirón de la Unión! Esta calle es uno de los lugares más visitados por peruanos y extranjeros. Aquí encontrarás diversas tiendas, restaurantes, bancos y museos. No solo ello, ya que a cada paso habrá algún artista callejero compartiendo su arte o música. ¿Aún no tienes planes para el Día de la Madre? Del 9 al 14 de mayo habrá una seria de promociones que no te debes perder.

El Jirón de la Unión es una de las calles limeñas más concurridas, ya que hay personas que laboran en la zona y otras que visitan el jirón para pasear o hacer compras. A lo largo de sus 11 cuadras puedes encontrar variados restaurantes, museos, tiendas de ropa, joyerías y cines.

¿Qué habrá por el Día de la Madre?

A través de las redes sociales de Visita Lima, la Municipalidad de Lima mencionó que del 9 al 14 de mayo se realizarán descuentos y promociones especiales en diversas tiendas y galerías por el Día de la Madre .

“La finalidad es hacer que este corredor sea un espacio más competitivo. Es por eso que se está promoviendo la reactivación económica con diferentes actividades comerciales para atraer al gran flujo de turistas nacionales y extranjeros que visita diariamente el Centro Histórico de Lima”, menciona la Municipalidad de Lima.

Sábado 13 de mayo: se realizará la gran comparsa comercial que recorrerá Jirón Camaná, Jirón Callao cdra. 1, Jirón de la Unión y Plaza San Martin. Habrá grupos de danza, mimos, zanqueros y mucho más. El horario será de 10 a.m. a 1 p.m. ¡No te lo tienes que perder!

Sábado 13 y domingo 14 de mayo: se realizarán recorridos turísticos en el Museo de Sitio Bodega y Quadra, Museo Municipal Prehispánico, Parque de La Muralla y Palacio Municipal de Lima. Información en las redes sociales de Visita Lima.

Viernes 12, 13 y 14 de mayo: se llevará a cabo el festival gastronómico con los mejores platos criollos en la Plaza Italia y Las Limeñitas en el Cercado de Lima.