Como cada año, la plataforma de viajes más importante a nivel mundial, Tripadvisor, compartió la lista de los premios Traveller’s Choice 2023 - The Best of the best. Estos premios se basan en las opiniones y puntuaciones de todos los usuarios recopiladas durante los últimos 12 meses. En la categoría “hoteles más inusuales del mundo” se encuentra La Confianza Hotel, ubicado en Lunahuaná.

La Confianza hotel se encuentra en el puesto 10 del ránking y es el único hotel peruano en la lista por segundo año consecutivo. Las personas que se alojen en sus cabañas podrán estar rodeados de mucha naturaleza y del maravilloso valle del río Cañete. ¡Imperdible!

La Confianza Hotel entra por segundo año consecutivo al ranking de los mejores hoteles inusuales del mundo de los premios Traveller's Choice 2023. (Foto: La Confianza Hotel)

“La Confianza es una colección de acogedores bungalows/cabañas ecológicas construidas dentro del viñedo de lo que fuese la antigua bodega La Confianza en Catapalla – Lunahuaná (1908)”, se lee en la descripción de los premios. Puedes conocer otros hotele del ránking aquí.

¿Cómo es La Confianza Hotel?

Los huéspedes que se alojen en La Confianza Hotel podrán descansar en bungalows o en acogedoras cabañas, los cuales están rodeadas de la naturaleza del valle de Lunahuaná. Estas llamativas cabañas de forma triangular están construidas con madera y cañas tejidas, lo que aporta una estadía única y cálida.

El hotel fue una bodega vitivinícola que data de 1908 y que aún mantiene partes de su estructura original como la fachada del arco y el salón principal que se ha convertido en un rústico bar. La Confianza cuenta con amplios jardines y una piscina donde las personas se pueden dar un refrescante chapuzón.

Además, de sus acogedoras instalaciones, el hotel cuenta con un restaurante que ofrece deliciosos platillos a base de truchas y camarones. Los insumos con los que se realizan los platos, como las carnes y vegetales, fueron cultivados en las tierras fértiles de la zona.

Asimismo, cerca al hotel hay diversas actividades que se pueden hacer como canotaje, rapel, canopy y paseos a cuatrimoto o a caballo. De esta manera, los huespedes completan una estadía soñada e inolvidable.