10 / 11

En Miraflores Bowling Park no solo podrás jugar bowling, sino también billar, pingpong y fulbito de mesa. Por ejemplo, los lunes y jueves hay increíbles promociones: S/70 (1 hora) y S/40 (1/2 hora). Recuerda que el horario de está promoción es de 12 m. a 5 p.m. Los fines de semana cuenta con otros precios. ¿Dónde queda? Calle Bajada Balta 135 - Miraflores. Horario: lunes a jueves de 12 p.m. a 12 a.m., viernes a sábados de 11 a.m. a 1 a.m. y domingo de 11 a.m. a 11 p.m. (Foto: Shutterstock)