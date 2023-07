Miraflores, distrito lleno de cultura, turismo y vida ofrece durante todo el año un sinfín de actividades para que tanto turistas como residentes puedan disfrutar de todo el entretenimiento cultural que tienen para ellos. Desde visitas a museos hasta voluntariados, la Municipalidad de Miraflores promete involucrar tanto a grandes como a chicos en todas sus actividades planeadas para este mes de julio. Descubre en esta lista las actividades que puedes hacer en el distrito sin costo alguno.

Museo de sitio Huaca Pucllana

El museo de sitio Huaca Pucllana está de aniversario y la Municipalidad de Miraflores quiere celebrarlo con todos sus visitantes. Por ello, este viernes 7 de julio, en conmemoración del 42 aniversario del sitio arqueológico podrás visitarlo totalmente gratis. Solo debes asistir con tu DNI o Carnet de extranjería y registrarte en el siguiente link: https://bit.ly/ReservaPucllana .

Mago de color: sinfonía de colores

¡No te pierdas esta exposición gratuita! Conoce a Enrique Galdós y su exposición de más de 70 obras inéditas llenas de color, muchas de ellas no han sido exhibidas al público. Estos cuadros llenos de color y vida se encuentran en el Palacio de las Artes de Miraflores y el ingreso es libro de lunes a domingo de 11:00 am a 9:00 pm.

Clase de yoga gratis

No te pierdas de este momento que puedes compartir con amigos y familia. Este sábado 8 de julio, la Municipalidad de Miraflores ha organizado una clase de yoga gratis junto al centro cultural Jñanakanda la zona central del parque María Reiche a las 10:00 am. No olvides llevar tu mat y botella de agua.

Taller cuidado de orquídeas

Este viernes 7 de julio a las 4:00 pm en el parque Kennedy se realizará el taller de cuidado de orquídeas. Además habrá un diagnóstico gratuito de orquídeas y los vecinos y visitantes conocerán los cuidados necesarios para mantener sus preciadas flores en casa. ¡Habrá sorpresas!