Paracas: una ruta llena de aventura cerca de Lima | FOTOS 

Paracas es un destino que lo tiene todo y por eso es uno de los favoritos para cualquier fin de semana del año. Casi siempre hay sol, se pueden practicar deportes de aventura o simplemente relajarse en la arena ¿Qué puedes hacer en este rincón del sur del Perú? Aquí te damos algunas ideas.



¿Cómo llegar a Paracas desde Lima?



Paracas se ubica en la provincia de Pisco y puedes llegar en bus o en auto propio.



-Si tomas la opción de ir en bus, te tardarás unas 4 horas desde Lima y llegarás al centro del pueblo de Paracas, El Chaco. Desde ahí se puede tomar un taxi al hotel u hospedaje elegido o caminar.

-En carro propio puedes llegar en unas 3 horas y media desde Lima por la carretera Panamericana Sur. Es probable que muchos puedan vencer ese tiempo de viaje, pero es recomendable ir seguros.

-En caso quieras parar a comer en el camino, El Tambo Rural es siempre una buena idea. Lo encontrarás pasando la playa Santa María (km 52).



Opciones de buses para llegar a Paracas



Cruz del Sur: desde S/45 ida y vuelta

Oltursa: desde S/33 ida y vuelta

Perú Bus: desde S/33 ida y vuelta



¿Qué hacer en Paracas?

No puedes perderte el paseo al Candelabro y las Islas Ballestas con Huacachina Tours desde S/85 por persona. La duración es de dos horas y salen a las 8 a.m. y 10 a.m. Te recomendamos llamar para confirmar la disponibilidad (9561-03075). También puedes contratar los servicios de Grupo Paracas (grupoparacas.com)por S/40. A esto debes sumar los S/10 de entrada a la reserva. Con ellos también podrás hacer trekking en la reserva (US$35) y pasear en catamarán por la bahía (US$25). Vuela sobre las líneas de Nasca con Huacachina Tours por US$280.

¿Dónde quedarse?



Tienes muchas opciones de alojamiento que van desde hostales en el Chaco hasta hoteles 5* frente a la bahía. Aquí te damos los datos de algunos de ellos:



- Bamboo Paracas Eco Bungalows. Es un hotel que en vez de contar con habitaciones, tiene campers frente al mar. Su precio por un fin de semana puede ser de US$154.

Más información en bambooparacas.pe

- Hotel la Hacienda Paracas: desde US$120 la noche en una habitación doble. Hoteleslahacienda.com

- Hotel Intimar: desde US$80 por noche en una habitación doble. Es el único hotel dentro de la reserva, en playa Atenas. inti-mar.com

- Hotel El Zarcillo Paradise: desde S/.100 la noche por la habitación cuarto doble . Zarcillo-paradise.com.

- Hostel Kokopelli : Desde US$30 por persona en cuarto compartido. hostelkokopelli.com



Precios y cursos

- El ingreso a la Reserva Nacional de Paracas te costará S/10 adulto y S/3 niños.



Bamboo Paracas Eco Bungalows

-Alquiler de bicicletas: S/. 20 por día

-Alquiler de paddle boarding y kayak:

S/20 por persona y hora .

-Si quieres practicar wakeboarding y alquilar una lancha, el costo será de unos S/ 50 por persona (30 minutos)



Kite Club Paracas

-Alquiler de lancha para 6 personas US$90 por hora (incluye gasolina y operador) y alquiler de equipo de wakeboard: US$20 por hora

-Un curso completo de kitesursing cuesta desde US$320 (un promedio de 6 clases). También se pueden tomar cursos por horas desde US$60.



Grupo Paracas

-Vuelos de parapente en la reserva nacional con Paragliding Paracas :US$95

-Cursos de kitesufing en Paracas con PeruKite desde US$220.