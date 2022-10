En el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, el último sábado 2 de octubre, varios jóvenes con ropa deportiva, costales, guantes y, sobre todo, con muchos ánimos, se presentaron muy temprano en la playa Conchán, en Lurín, para contribuir con la limpieza de la playa ubicada en el kilómetro 25 de la Panamericana Sur. La empresa L.O.O.P (Life Out Of Plastic) junto a varios auspiciadores llevaron a cabo esta iniciativa que tiene como misión generar conciencia en los peruanos sobre el cuidado de los océanos.

Lo que dicen las cifras

El uso indebido del plástico afecta el entorno en el que vivimos y las personas con las que compartimos. Es por ello que se necesita urgentemente una regulación más estricta sobre su uso. De acuerdo a un informe emitido en el 2016 de la Fundación Ellen MacArthur, si los patrones actuales de producción y consumo del plástico no cambian en el año 2050 habrá más plástico que peces en el océano, el 99% de aves habrán ingerido plástico y la basura marina perjudicará a 600 especies marinas.

Respecto a cifras más cercanas, en el 2016 el Ministerio del Ambiente indicó que en Lima y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, lo cual representa el 46% de dichos residuos a nivel nacional. Ante esta situación, empresas y personas se encuentran uniendo fuerzas para aportar con su granito de arena y cuidar los océanos. Este es el caso de L.O.O.P una empresa que se fundó en el 2011 y que tiene como objetivo no solo limpiar las playas del litoral peruano, sino generar conciencia en las personas sobre el consumo de plástico.

(Foto: Josema Romero / Icónica).

“El objetivo principal es poder concientizar a las personas sobre el consumo de plástico e incentivar su uso responsable en el país. Buscamos generar un impacto mayor y, sobre todo, acercar a las personas a esta problemática, porque todos podemos trabajar de manera conjunta tanto los ciudadanos, las municipalidades, el gobierno y las empresas para así hacer cambios. Tratamos de hacer un llamado al cuidado de los océanos y del medio ambiente. Lo hacemos todos juntos como seres que vivimos en el mismo planeta y para tener respeto con los animales que viven con nosotros. La idea es que nos demos cuenta que no estamos solos por eso hacemos dinámicas y despliegues en las playas, el fin no solo es ver y recoger, sino educarnos mientras lo hacemos”, menciona Marysol Naveda, quien es gerente general de L.O.O.P desde el 2019.

(Foto: Josema Romero / Icónica).

Limpiando las playas de Lima

A las 9:30 a.m. más de 30 jóvenes se reunieron en la playa Conchán para hacer una larga jornada. Antes de iniciar, lo primero que se hizo fue estirar el cuerpo, hidratarse y ponerse bloqueador solar para luego comenzar con la recolección. Aunque aparentemente no se notaban grandes basurales en la zona, habían residuos pequeños que al juntarse sumaron varios costales, llegando a 194 kilogramos. ¡Definitivamente, lo que bota la marea es impresionante! Al final de la jornada se encontraron objetos como mascarillas, zapatos, chapitas, botellas de plásticos, envolturas, entre otros más.

“A todos los voluntarios se les brinda guantes reutilizables de caucho para que no se hagan daño si encuentran un objeto punzo cortante, bolsas de dos colores: verde que es para los residuos reciclables y la negra para lo que no se puede reciclar. También, les entregamos una ficha donde se hace el conteo del tipo de residuo que van encontrando. Al final, hacemos el pesaje de los residuos reciclados y no reciclados”, comenta Marysol.

(Foto: Josema Romero / Icónica).

¿Por qué la elección de la playa Conchán? porque es una playa que lucha con problemas de contaminación a diferencia de otras. Además al estar ubicado cerca a casas se lograron ver residuos domésticos. “Vemos que son residuos como vasos descapotables, chapitas y juguetes. En algunos casos donde las playas son más alejadas encontramos residuos más de construcción y no tanto de recreación. Entonces, son cosas que no te esperas encontrar en playas como cosas de cocina, limpieza y vemos que hay esa variación de los tipos de residuos. Por otro lado, venimos trabajando con la Municipalidad de Lurín casi todo el año”.

Al final del día, cerca de las 12:30 a.m., se lograron recolectar 194 kilogramos de desperdicios, entre ellos, solo 20 kilogramos se podían reciclar y los otros 174 kilogramos no . Ante ello, la empresa realiza un análisis de lo recolectado. “Cada vez hacemos más fina la recolección de los residuos, vemos el tipo de residuo que encontramos y si estos son contaminantes. De esa manera, trabajamos con empresas para cambiar la situación y definir cuál será la disposición final de ese residuo”.

Setiembre y octubre son meses donde se celebra varias fechas importantes y relacionadas al cuidado del océano, por ejemplo, se realizó el Día internacional de la Limpieza de Playas, el Día mundial de los Mares y el Día del Mar y de la Riqueza Pesquera . Es por ello que hace algunas semanas, el equipo de L.O.O.P fue a Paracas, específicamente a la playa Lagunillas, ubicada en la Reserva Nacional de Paracas, para realizar la limpieza. Ahí se logró recolectar 500 kg de residuos.

(Foto: Josema Romero / Icónica).

(Foto: Josema Romero / Icónica).

¿Cómo podemos contribuir?

Las personas interesadas en aportar su granito de arena con el cuidado de las playas pueden escribir a las redes sociales de L.O.O.P, ya que se realizan diversas iniciativas a lo largo de todo el año. Desde casa se pueden lograr cambios significativos; y la fórmula perfecta es reducir, reciclar y rehusar.

“Las personas que decidan limpiar la playa junto con amigos o con su universidad nos pueden escribir porque tenemos un kit que lo pueden descargar y ahí están todos los pasos para hacer una limpieza de playa segura y educativa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como L.O.O.P y por ahí colocamos nuestras convocatorias. Hay marcas que nos están auspiciando como ‘Recicla consciente’, supermercados peruanos y diversos socios que son parte de la campaña”.