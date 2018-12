Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas: los encantos ocultos de este destino No solo Huancaya. La Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cochas, a siete horas de Lima, se ha convertido en el destino de moda de quienes buscan aventura en un increíble entorno natural.

- / - La laguna Piquecocha es perfecta para practicar kayak. El color verde esmeralda es su principal característica. (Foto: Yayo López/PromPerú) - / - La laguna de Piquecocha se encuentra en el distrito de Vitis, en la provincia de Yauyos. Se practica la pesca deportiva y es criadero de truchas. (Foto: Yayo López /PromPerú) - / - El distrito de Alis es uno de los 33 distritos que conforman la provincia de Yauyos. Aquí puedes visitar el cañón de Uchco, el Templo escondido y la catarara “La caída del ángel”. (Foto: Rafael Cornejo/PromPerú) - / - Antes de llegar a Llapay, viniendo desde Lunahuaná, se encuentra el desvío a este pueblo. Aquí podrás ver hileras de terrazas conocidas como andenerías de Laraos. (Foto: Yayo López /PromPerú) - / - El distrito de Tomas está en la zona norte de la provincia de Yauyos. Aquí podrás hacer caminatas, acampar, pescar, canotaje y vuelos en parapente. No dejes de ir a la Laguna de Chichicocha. (Foto: Yayo López/PromPerú) - / -