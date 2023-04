Lima es conocida como el “Mejor destino gastronómico de Sudamérica”. Esta vez nos aventuraremos a recorrer sus bares y degustar exquisitos cocteles. En la capital encontrarás múltiples bares, perfectos para celebrar junto amigos una ocasión especial o para tener una conversación tranquila en pareja. Si estás buscando los mejores, aquí te compartimos 3 bares donde podrás disfrutar de cocteles que te ayudarán a mitigar el calor de esta temporada.

Preparar un coctel es toda una obra de arte, pues se necesita combinar diferentes bebidas e ingredientes a la medida para así obtener un sabor inigualable. La ruta de bares inicia en Miraflores con el rooftop 27 Tapas y acaba en el distrito de Barranco, en el Bar del Hotel B y en Curayacu Tiki Bar.

La primera parada: 27 Tapas

Iniciamos el recorrido en el rooftop 27 Tapas que se encuentra en el piso 18 del Hotel Iberostar Selection, ubicado en el distrito de Miraflores. Al llegar te quedarás deslumbrado con la vista privilegiada de las playas de la Costa Verde y de la ciudad . Encontrarás parejas y grupos de amigos festejando, conversando y tomándose fotografías cerca a la piscina, ya que en ese espacio se tiene como telón de fondo al mar. Lo recomendable es visitar esta terraza entre las 5 p.m. y 6 p.m. para no perderse del sunset.

“Es un bar gastronómico que mezcla el concepto de las tapas españolas con la fusión de comida peruana. Se usa muchos ingredientes mediterráneos en los platillos y lo mismo se aplica para la preparación de los cocteles”, menciona el jefe de bar, Harold Brandt, quien nos recomienda dos cocteles imperdibles para disfrutar durante nuestra estadía.

El primer trago que probamos fue “Nativo Jack”, el cual está elaborado con whisky Jack Daniel’s, miel de mucilago de cacao, sacha culantro y camu camu . El otro cóctel es el “Espresso Nº7″ que lleva Jack Daniel’s honey, jarabe de cacao y soda de café. ¡Sin duda es una bebida perfecta para los que aman el café! Ambos cocteles están en 38 soles y encontrarás más en el mismo rango de precios.

Luis Castro, el embajador de Jack Daniel’s en Perú, recalca que estos dos tragos son frescos e ideales para disfrutar esta temporada. “El whisky es un trago muy adaptable que se puede usar en cocteles muy frescos. Se puede beber en un coctel, en las rocas y, por qué no, disfrutarlo solo”.

Horario: lunes a miércoles de 1 p.m. a 1 a.m./ jueves a sábado de 1 p.m. a 2 a.m. / domingo de 1 p.m. a 11 p.m.

Lugar: Malecón 28 de julio 385, Miraflores.

La segunda parada: Bar del Hotel B

La siguiente parada es en el Bar del Hotel B, el cual se encuentra en el primer piso de una mansión que fue diseñada por el arquitecto francés Claude Sahut. Aquí te espera un ambiente cálido y romántico, perfecto para disfrutar de una increíble conversación. Sus mesas están decoradas con velas y cuenta con una amplia barra donde puedes degustar los mejores cocteles elaborados por Alex Romero, quien es el bar manager del hotel B y que en el 2018 ganó el galardón como Mejor Bartender de Perú en los Premios SUMMUM.

Alex Romero, quien es el bar manager del hotel B, recomienda el coctel "Gracie" y el "Hendrick's Tonic". (Foto: Hotel B)

Romero nos recomienda dos cocteles imperdibles para esta época. El primero es “Gracie” caracterizado por ser fresco y por tener un ligero punto de amargor. Lleva Gin Hendrick’s, limón amazónico, bitter italiano y shrup compuesto por azúcar, pepino, vinagre, los cuales han sido fortificados con alcohol. Este coctel roba las miradas al estar decorado por una paleta de sandia. Su precio es de 44 soles.

“En el hotel jugamos con muchos destilados, ron, whisky, tequilas y ahora hemos desarrollado un coctel dandole un homenaje a la maestra destiladora de Gin Hendrick’s, Lesley Gracie”, recalca Romero. Además, el bar manager añade que la idea de la elaboración de este coctel es repotenciar los ingredientes básicos del destilado, pero a la vez usar otros ingredientes que mejoren el sabor.

El segundo coctel es el “Hendrick’s tonic”, el cual se destaca por presentar trozos de pepino. Esta bebida es un clásico que lleva gin original, pepino, hielo y agua tónica. Su precio es de 50 soles . “Este viene a ser el coctel insignia en la categoría del gin. Nosotros siempre destacamos los pepinos, uno de los principales botánicos del Gin Hendrick’s junto a las rosas búlgaras, una de las flores más finas usadas también para la perfumería”, menciona el embajador de Gin Hendrick’s, José Luis Valencia.

El bar del Hotel B ofrece una gran variedad de actividades a lo largo de la semana. Por ejemplo, los lunes hay “Ladies night” donde solo las mujeres podrán disfrutar de dos cócteles a 50 soles, los miércoles hay DJ en el rooftop y los jueves hay violín y saxofón en el bar principal.

Horario: lunes a miércoles hasta las 12 a.m. y los fines de semana la barra principal está abierta hasta la 1:30 a.m.

Ubicación: Jr. Sáenz Peña 204, Barranco.

Tercera y última parada: Curayacu Tiki Bar

Los ambientes de este bar están decorados con palmeras, mesas y asientos de madera. Además de su único estilo, lo que más llama la atención son sus cocteles, los cuales cuentan con nombres peculiares y que son servidos en vasos en forma de volcán, piñas e incluso zombies. “El Curayacu Tiki bar tiene un concepto polinesio que traslada a los comensales a unas vacaciones tropicales. Más allá de servir un coctel generamos una experiencia increíble, ya que cada uno tiene un speech en particular”, nos indica Arnold Guerrero, el bartender del bar.

Arnold Guerrero, el bartender de Curayacu Tiki Bar recomienda el "Mystery rum barrel" y el "Mallku". (Foto: Curayacu Tiki Bar)

El primer trago que degustamos fue “Mystery rum barrel”, un coctel misterioso que lleva cuatro tipos de ron y que es sacado de un barril. Otros de los ingredientes son jarabe de azúcar rubia, zumo de limón, zumo de piña, zumo de naranja y piña asada que se lleva a la parrilla, lo que le da un toque ahumado. A ello se le añade, bitter de cacao y Jack Daniels fire. Este coctel está decorado con un papel de piña comestible en la cima y el precio es de 32 soles.

El otro coctel perfecto para esta temporada es “Mallku” que se caracteriza por ser refrescante y dulce. Está compuesto por Flor de Caña 12 y 14, Jerez, horchata de arroz, pumpkin syrup y shrup de limón y piña. Lo peculiar de “Mallku” es que en la cima lleva un limón y canelas que se encienden con fuego. El precio de este trago es de 32 soles.

Horario: domingos, lunes, martes y miércoles de 5 a 12 a.m./ jueves de 6 a 1 a.m. / viernes y sábados de 6 a 3 a.m.

Ubicación: Av. Grau 111, Barranco.