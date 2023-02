10 / 11

Si lo tuyo es más la diversión y pasar momentos únicos con amigos; entonces, un día de bowling es la mejor opción para ti. En Miraflores Bowling Park podrás jugar billar, ping pong y futbito de mesa. Además, mientras esperas tu turno puedes degustar de diversas bebidas y piqueos. Respecto a los precios, S/25 (15 min), S/40 (1/2 hora) y S/ 70 (1 hora). Ten en cuenta que los precios cambian de acuerdo a la hora y el día que elijas. Horario: lunes a jueves de 12 p.m. a 12 a.m., viernes a sábados de 11 a.m. a 1 a.m. y domingo de 11 a.m. a 11 p.m. Ubicación: Calle Bajada Balta 135, Miraflores. (Foto: IG/ Miraflores Bowling Park)