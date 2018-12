Santuario Nacional de Huayllay cuenta con veinte nuevas rutas de escalada

Matías Rubio lleva más de 14 años practicando escalada en roca y su pasión lo ha llevado a distintos destinos de Europa, Estados Unidos y Sudamérica; sin embargo, se llena de emoción al hablar de Huayllay. “Es un sitio privilegiado, yo no he visto un lugar así en ninguna parte del mundo”, confiesa. Él junto a un grupo de expertos escaladores y el apoyo de The North Face y la Asociación de Escalada y Montañismo Huayllay (AEMH) se pusieron las pilas para dar a conocer el enorme potencial de este Santuario Nacional, ubicado a ocho horas de Lima, en Pasco.

“Cuando yo empecé a escalar, habían como diez rutas en Huayllay, en la zona llamada Los Frailes, luego el número fue creciendo hasta llegar a unas 50 rutas, pero sin ningún registro”, nos cuenta Matías, quien además es director de Pirqa. Ante la falta de información e infraestructura para la práctica de escalada y para la protección del frágil ecosistema de la zona, se desarrolló el proyecto contemplando tres etapas de trabajo.

La primera consistió en equipar las nuevas rutas, con distintos tipos de dificultades, desde muy fácil hasta difícil. La segunda etapa, de la mano de SERNANP, tiene pensado señalizar los senderos y poner carteles informativos. La última etapa será la publicación de una guía de escalada, material con datos indispensables para todo escalador. Hasta la fecha se ha completado la primera etapa, las otras dos se ejecutarán luego de la época de lluvias en Huayllay, con miras a culminar todo el trabajo en mayo de 2019.

Pero ahí no acaba la cosa. Laura Soplin, escaladora y marketing manager de The North Face, nos cuenta más sobre el trabajo a futuro que se piensa desarrollar en Huayllay. “Nuestra idea no es solo llegar, escalar e irnos, sino también enseñarle a la gente de Huayllay qué es la escalada, cómo practicarla, y de qué forma esto puede generarle ingresos. Obviamente, si se crea un interés deportivo, habrá escaladores que van a necesitar comer, un espacio donde dormir y eso puede ser aprovechado para impulsar su economía”.

Y es que a diferencia de otras zonas como Cusco o Huaraz, Pasco es una zona con un magnifico potencial, pero donde no existe una comunidad escaladora. “La idea de la marca es que estas iniciativas continúen en otras zonas del país y que de a pocos ayudemos a construir el deporte juntos”, comenta Soplin. Que así sea.

Dato: A través de la campaña “Walls are meant for climbing”, The North Face recaudó S/. 9,841, los cuales ayudaron a financiar este proyecto.