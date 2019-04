Seis destinos del norte peruano que cautivan y son alternativa a Machu Picchu

Los cautivantes atractivos que ostenta el norte del Perú, que destacan por su exuberante geografía llena de contrastes y herencia cultural milenaria, han posicionado a esta macro región como una creciente alternativa turística al fuerte magnetismo que ejerce Machu Picchu.



Este posicionamiento turístico ha sido reconocido por la prestigiosa publicación Lonely Planet que coloca en su lista Best in Travel al norte peruano como una de las mejores regiones del mundo para visitar este año.



Entre los destinos emblemáticos que recomienda Lonely Planet para visitar y deslumbrarse con sus diversos atractivos figuran la región Amazonas con la fortaleza pétrea de Kuélap como su joya turística más apreciada, la colosal catarata de Gocta y las sobrecogedoras momias de Leymebamba; el Callejón de Huaylas y sus imponentes picos nevados, la ciudad de Chacas con sus depurados balcones de madera; así como la región San Martín y su capital Moyobamba, conocida como la “Ciudad de las Orquídeas”.

Kuélap



La ciudadela fortificada de Kuélap sigue cosechando reconocimientos como destino turístico a escala internacional, y esta vez Lonely Planet destaca que el nuevo teleférico y el incremento de vuelos desde Lima hacen que sea más accesible a la visita de este complejo arqueológico cuya construcción, hecha por la civilización Chachapoya, es más antigua que Machu Picchu. Por ello, hoy en día se encuentra en los planes de muchos viajeros nacionales y extranjeros.

Sobre Kuélap se subraya la belleza arquitectónica, su envidiable vista y geografía. Kuélap ha empezado a llamar la atención del mundo como resultado de la constante promoción de este destino, que es considerado como uno de los destinos más “cool” por The Wall Street Journal en su último listado de los mejores destinos para visitar en este año. Otra prestigiosa publicación como The New York Times consideró a Kuélap como uno de los 52 mejores lugares para visitar, conocer y disfrutar durante el 2018.

Lonely Planet considera que si bien el funcionamiento del teleférico a mediados del 2017 permitió más que duplicar las visitas a Kuélap, estas todavía representan la décima parte de lo que recibe Machu Picchu cada año. En tal sentido, recomienda a los viajeros del mundo a incluir a este espectacular destino en sus planes de turismo.

Gocta



Este maravilloso portento de la naturaleza llama poderosamente la atención de Lonely Planet. La colosal catarata de Gocta, de 771 metros de caída, es considerada la tercera más alta del Perú y ocupa el puesto 17 en el mundo.

Ubicada entre los caseríos de San Pablo, Cocachimba y La Coca, en el distrito de Valera, provincia de Bongará, viene capturando cada vez más el interés de los visitantes al departamento de Amazonas y, gracias a la habilitación de rutas seguras de acceso, ha sido incluida en el circuito turístico de Amazonas.

El impresionante recorrido en medio de una exuberante vegetación montañosa y senderos serpenteantes, que demanda esfuerzo físico para desplazarse varias horas a pie aunque se puede apelar a caballos y mulas para avanzar con mayor comodidad, obtiene su recompensa cuando se llega al pie de la imponente caída de agua. El choque del inmenso chorro helado de agua, proveniente de lo alto de la montaña, que golpea la laguna formada al pie de la cascada, salpica a más de cien metros de distancia. Ni el viento gélido que recorre la garganta de Gocta impide acercarse a los maravillados visitantes e ingresar a la laguna con la convicción de recibir la bendición de esa agua cristalina que parece caer del cielo sin pausa.

Museo de Leymebamba



Inaugurado en junio del año 2000, este recinto cultural alberga a 200 momias de la civilización Chachapoya, descubiertas en lo alto de varias montañas próximas a la Laguna de los Cóndores, en 1996. Para llegar a Leymebamba hay que desplazarse alrededor de dos horas en auto al sur de la ciudad de Chachapoyas.

Las tareas de rescate de estos restos humanos extraordinariamente bien conservados permitieron recuperar para la historia local una valiosa colección arqueológica que se encontraba en riesgo de desaparecer debido a la acción vandálica de huaqueros y visitantes inescrupulosos.

A partir de una iniciativa de The Bioanthropology Foundation Perú-Centro Mallqui, la construcción del Museo Leymebamba fue posible gracias al aporte financiero proveniente de un grupo de ciudadanos austriacos y de otras donaciones privadas.

Una sensación sobrecogedora invade a todo aquel que observa con detenimiento los cuerpos embalsamados, preservados gracias al microclima seco, el frío y la altitud que caracterizan a esta zona de ceja de selva peruana.



Callejón de Huaylas



Lonely Planet considera a los Andes centrales peruanos como una de las cordilleras más impactantes del planeta, no solo porque configuran una gran cadena de montañas nevadas dueñas de una impresionante altura que invitan a contemplar su majestuosa belleza haciendo caminata o intentar coronar sus cumbres si se practica el alpinismo.

Dentro de esta vastedad montañosa la publicación internacional resalta a la ciudad de Huaraz, considerada como la Capital del Trekking del Perú, dado que concita una creciente presencia de visitantes interesados en cubrir rutas de gran extensión para contemplar la bucólica belleza de los valles interandinos con su singular flora y fauna, lagunas de color turquesa y colosales picos nevados.

Una de las rutas más populares es la de Santa Cruz, de 45 kilómetros de longitud y que permite ascender en su punto más alto a 4,750 metros sobre el nivel del mar. En este periplo de inolvidable experiencia turística destaca el ascenso a la laguna Churup, conocida como la “Laguna de siete colores”, localizada a más de 4,000 metros de altitud y a pocos kilómetros de la ciudad de Huaraz.



Un lugar recomendado para realizar una necesaria parada en plena visita al Callejón de Huaylas es la apacible ciudad de Chacas, capital de la provincia de Asunción. A primera vista destacan sus viviendas pintadas de color blanco y embellecidas con balcones bellamente tallados en madera y con balaustradas del mismo material.

Chacas



En esta localidad, ubicada a 3,360 metros de altitud, funciona la cooperativa Don Bosco. Fundada por el misionero italiano Ugo de Censi, quien llegó a mediados de la década de 1970 y creó este centro de formación en tallado de madera, que se amplió luego a la fabricación de vidrio y textiles, como una estrategia para combatir la pobreza en la zona.

A la par con la generación de mano de obra calificada, el positivo impacto de esta cooperativa en Chacas es el embellecimiento urbano que se observa en sus predios y productos hechos en madera que los adornan. Uno de los mayores ejemplos se encuentra en la iglesia local Mama Ashu, reconstruida con una hermosa estructura inspirada en el Renacimiento italiano, con puertas de madera labrada y un altar de estilo Barroco totalmente restaurado gracias a la calidad del trabajo de estos formidables ebanistas.

Moyobamba



Además de ser conocida como la “Ciudad de las Orquídeas”, Moyobamba es la puerta de ingreso a la Amazonía, la selva tropical más extensa del orbe. Gracias a su formidable belleza natural y crecientes emprendimientos turísticos, la capital de la región San Martín se ha convertido en los últimos años en un destino de impostergable visita al nororiente peruano.

Lonely Planet subraya las actividades de ecoturismo que se pueden realizar gracias al trabajo conjunto de las autoridades con las comunidades locales. Entre los sitios a conocer y disfrutar recomienda el Morro de Calzada, una colina boscosa, mirador natural y punto de observación de aves. Además, propone realizar un paseo por el serpenteante río Mayo, así como una visita al centro de orquídeas Waqanki. Este lugar permite no solo admirar la belleza de estas enigmáticas flores sino también una variedad importante de colibríes, pequeñas aves que revolotean armoniosamente y colaboran decididamente en su reproducción.

De Moyobamba se relieva su encantadora Plaza de Armas, adornada de flores, y el café de gran calidad que se expende en tiendas y restaurantes de sus alrededores, que además ofrecen potajes embajadores de la gastronomía amazónica, como el juane y el bagre a la parrilla.

Best in Travel 2019



La región del norte peruano ocupó el tercer lugar en la lista de Lonely Planet, después de Catskills, en Nueva York, que ocupó la segunda posición, mientras que la región de Piamonte, en Italia, alcanzó el primer lugar.

Fuente: Andina