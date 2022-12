La caficultora cajamarquina Blanca Flor Córdova Jiménez, ganadora de Taza de Excelencia Perú 2022, alcanzó US$ 48,049.18 por las 628.31 libras (284.996 kilos) de café de especialidad que este año produjo en su finca La Bola para la competencia que busca y premia a los mejores cafés en cada país.

El precio actual de la libra de café en la bolsa de Nueva York es de US$ 1,63, pero en Taza de Excelencia el valor de cada libra de los cafés ganadores crece significativamente. Por ejemplo, el precio por cada libra de café de Blanca Flor llegó este martes 6 a US$ 78.50 o US$ 7,850/quintal (100 libras). Esto, además, representa un incremento respecto a los US$ 55 por cada libra que obtuvo el año pasado el mejor café del país.

Además de Blanca Flor, otros dos grandes triunfadores de la subasta de los mejores cafés peruanos fueron el cusqueño Julio César Chávez Nieve (segundo puesto de la competencia), quien recaudó un total de US$ 19,618.02 por 646.20 libras y el cajamarquino Efraín Carhuallocllo Salvador (tercer puesto), quien reunió US$ 17,547.84 por 570.68 libras.

Este certamen inició su proceso de selección del mejor café peruano y el productor más destacado en el mes de agosto y es promovido por la Central Café & Cacao del Perú, como parte del proyecto Comunidad de Cafés Especiales (CCE) que impulsa con el apoyo de USAID. Participaron 211 productores de cafés especiales, procedentes de 11 regiones.

Tras una ardua labor de evaluación a cargo de jueces nacionales e internacionales fueron seleccionados 29 cafés de Cusco, Puno, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Huánuco y Amazonas con puntajes de 87 a más de 90 puntos en sesiones de cata.

Estos 29 cafés fueron subastados el último martes 6 de diciembre vía electrónica, despertando el interés de 107 compradores internacionales de 18 países, entre los que figuran Japón, Corea del Sur, Taiwán, Australia, China, Estados Unidos, Noruega, Arabia Saudita, Reino Unido, entre otros, quienes hicieron más de 2.437 ofertas para conseguir comprar algunos de estos granos de excepcional calidad. En total, los 29 cafés subastados obtuvieron US$ 303,504.884 y serán exportados por la Central Café & Cacao del Perú en los próximos días.

Los países asiáticos (Japón, Corea del Sur y Taiwán) dominaron la subasta ya que compraron la mayoría de microlotes (24). Esto reafirma la tendencia y preferencia del café peruano de alta calidad en estos mercados.

“La subasta trajo un buen resultado, este año rompimos el récord de precios de los últimos cinco años. Si bien no superamos el precio obtenido en el 2017, vamos en buen camino y seguiremos impulsando esta actividad que beneficia directamente a los productores y en la que cada año las mujeres se destacan por su participación”, señaló Geni Fundes, gerente general de la Central Café & Cacao y director del proyecto de Comunidad de Cafés Especiales (CCE).

El café peruano entre los mejores del mundo

La subasta electrónica de los mejores cafés peruanos se transmitió en una ceremonia desde la sede de PromPerú, en la que participaron Blanca Flor Córdova Jiménez (primer puesto de Taza de Excelencia Perú 2022), Julio César Chávez Nieve (segundo puesto de Taza de Excelencia Perú 2022), Amora Carbajal Schumacher (presidenta ejecutiva de PromPerú), Javier Vásquez Dávila (coordinador de Taza de Excelencia Perú 2022) y José Gallegos Muñoz (director de Promoción y Monitoreo de Devida).

Amora Carbajal Schumacher destacó que las cifras de exportación del café peruano siguen en aumento. Hasta agosto de este año se han registrado US$ 865 millones en ventas de café peruano a nivel internacional, principalmente países de Europa, Norteamérica y Asia, lo que supera por 100 millones de dólares lo registrado en el 2021 en el mismo periodo, informó.

“Los mercados competitivos a nivel global nos llaman a llevar el café peruano a los cinco continentes, es por ello que desde hace seis años se realiza en Perú, Taza de Excelencia, un evento de gran nivel que se realiza en otros 10 países reconocidos por ser destacados productores de café de especialidad del mundo”, indicó Carbajal Schumacher.

José Gallegos Muñoz refirió que esta competencia hace posible “difundir y mejorar la imagen del café peruano dentro de la industria de cafés de especialidad del mundo y aumentar el consumo interno de cafés de alta calidad”. Por ello, invocó a que el Estado, el sector privado y la población en general continúen realizando esfuerzos para que la producción de nuestro cultivo bandera impacte económicamente en beneficio de los pequeños y medianos productores cafetaleros.

Taza de Excelencia Perú, una de las competencias de cafés especiales más grandes del mundo y la más importante del Perú, se realizó este año con el apoyo del Gobierno Regional de Ayacucho, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Prom-Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú, SOS FAIM, Fibtex, Fogal, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), PROBAT, Ecotact, FedEx, entre otras empresas colaboradoras.

Esta competencia se realiza desde el 2017 con el objetivo de incentivar y reconocer a los productores cafetaleros de excelencia; mejorar la imagen del café peruano en la industria de cafés especiales del mundo y aumentar el consumo interno de cafés de alta calidad. Aplica altos estándares en el proceso de evaluación de los cafés con jueces peruanos y jueces internacionales de la industria de cafés de especialidad.