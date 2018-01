Puerto Maldonado: los atractivos turísticos gratuitos que puedes conocer

Dueña de una belleza natural impresionante, la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, alberga atractivos turísticos que te regalarán experiencias únicas.



Con motivo de la llegada del papa Francisco a este mágico destino de la selva peruana, te compartimos una lista con los los lugares de Puerto Maldonado, que podrás recorrer sin pagar entrada. Estos ofrecen maravillosas vistas de sus ríos, así como pasajes y vestimentas de sus orígenes amazónicos.

La Plaza de Armas de Puerto Maldonado fue construida a inicios del siglo XX y es el punto de partida para todas las excursiones. Recórrela y camina hasta el mirador Miguel Grau, donde tendrás un gran vista del río Madre de Dios (Foto: Guillermo Gutiérrez/ El Comercio)

-Plaza de Armas



El centro de la ciudad debe ser tu primera parada. Disfruta de una caminata por su Plaza de Armas, mientras aprecias la belleza de la flora representativa de Puerto Maldonado, como árboles de mango, palmeras y más. Otro atractivo de este lugar es una glorieta, legado de la colonia japonesa de principios del siglo XX.

-Plazoleta y mirador Miguel Grau



Situado a una cuadra de la plaza de Armas, entre los jirones Guillermo y Arequipa en Madre de Dios, desde aquí tendrás una excelente ubicación para observar el atardecer amazónico, así como los ríos Madre de Dios y Tambopata.



-Puente Billinghurst

Con sus 723 metros de longitud, se trata del puente más largo del país y uno de los atractivos icónicos de Puerto Maldonado. Aprovecha tu visita en la ciudad para sacar una fotografía de este puente que forma parte de la carretera Interoceánica Sur. Está ubicada a una cuadra de la Plaza de Armas.

-Sala de exhibición de arqueología, paleontología y vestidos típicos amazónicos del Ministerio de Cultura



Alberga piezas arqueológicas y paleontológicas encontradas en los diferentes lugares de Madre de Además, se exhiben vestidos autóctonos de las comunidades nativas. Se encuentra en la Av. Gonzales Prada N° 222. El ingreso es libre y el horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m a 5 p.m.



-Centro turístico Artesanal

En el Jr. Billinghurst s/n, podrás apreciar artesanías de cinco comunidades nativas de Madre de Dios. El ingreso al centro es gratuito, pero hay distintos stands que tienen en ventas una variedad de productos amazónicos. La atención es de lunes a domingo de 9 a.m a 10 p.m.



¿Cómo llegar?

En avión: Desde Lima (ida y vuelta) con LATAM, Avianca y Star Perú desde US$ 107.