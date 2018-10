La Punta: las actividades que se realizarán este fin de semana por su aniversario

Este sábado 13 de octubre, en la Plaza de Armas de La Punta, se realizará una nueva edición de las ya clásicas Agroferias Campesinas, pero con una programación llena de actividades por motivo del aniversario. Así, además de la rica gastronomía y la variedad de productos agropecuarios, los más pequeños podrán disfrutar de talleres educativos y juegos inflables.

Asimismo, se instalará un museo marino interactivo para apreciar la riqueza de la fauna del distrito. Estas actividades se desarrollarán desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Por otro lado, los días 13 y 14 de octubre se desarrollará el Festival Náutico La Punta 2018, en la playa Cantolao. Aquí se realizarán exhibiciones de motonáutica, nado en aguas abiertas, stand up paddle, flyboard, remo y canotaje. El 13 de octubre las actividades comenzarán a las 7:00 a.m., mientras que el 14 de octubre desde las 9:00 a.m.

Así que ya sabes, este fin de semana La Punta te espera para celebrar su aniversario. El ingreso a las actividades es libre.