Rusia 2018: todo lo que debes saber para obtener un seguro de viaje

Los hinchas de la bicolor deben adoptar medidas para prevenir imprevistos o accidentes que podrían presentarse durante el viaje al Mundial Rusia 2018, por lo que es recomendable tomar en cuenta cuatro puntos claves antes de adquirir un seguro de viaje:



-Coberturas



Antes de solicitar un seguro de viaje para asistir al mundial, asegúrate de que cuente con una cobertura que por lo menos incluya: asistencia médica, medicamentos, gastos médicos por accidente y enfermedad, retraso de viaje por mal tiempo y pérdida de equipaje.



-Precios

​

El precio varía según el plan que desees adquirir. En el mercado de seguros puedes encontrar desde el plan económico, turista y hasta platino.



-Beneficios

​

Asistencia de viaje:

Incluye asistencia médica, imprevistos como localización de equipaje, regresos anticipados y un valor agregado (un servicio adicional). Existen aseguradoras que consideran que niños de 12 años no paguen o regalan una camiseta oficial de la Selección Peruana.



Descuentos:

Debido al calor mundialista, diversas aseguradoras ofrecen descuentos en el seguro de viajes en un 25%.



-Exclusiones

​

Los seguros no dan cobertura en caso de suicidio, automutilación o autolesión. No cubre eventos como consecuencia de actos de guerra, invasión, ni enfermedades crónicas padecidas con anterioridad al inicio de la vigencia del plan.



Rimac Seguros aconseja a los aficionados con boletos a Rusia separados, viajar con un seguro, cuya asistencia médica cubra imprevistos y emergencias.



Los peruanos que decidan viajar a los países europeos miembros de la comunidad Schengen están obligados a adquirir un seguro de viaje.

Por ejemplo, si un hincha peruano decide viajar a Rusia por 10 días para ver los tres partidos de la Selección Peruana en la fase de grupos, puede adquirir un seguro económico de 45 dólares, con una cobertura máxima de 10,000 dólares para gastos médicos.